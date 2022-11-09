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Какие добровольцы нужны сейчас Крыму — ответ общественника - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Какие добровольцы нужны сейчас Крыму — ответ общественника
Какие добровольцы нужны сейчас Крыму — ответ общественника - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Какие добровольцы нужны сейчас Крыму — ответ общественника
Наиболее востребованными в Крыму сейчас являются добровольцы в сфере чрезвычайных ситуаций, которые оперативно помогают МЧС во время происшествий. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T08:15
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общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Наиболее востребованными в Крыму сейчас являются добровольцы в сфере чрезвычайных ситуаций, которые оперативно помогают МЧС во время происшествий. Об этом РИА Новости Крым рассказала исполняющая обязанности руководителя ГАУ "Ресурсный центр" Наталья Мартынец.Она разъяснила, что все добровольцы проходят предварительное специальное обучение. Добровольческие отряды уже сформированы на базе высших учебных заведений и колледжей. В перспективе появятся и школьные спасательные отряды."Все наши добровольцы проходят обучение. Это оказание первой помощи, психологическая поддержка. Смотря о каком конкретном ЧП будет идти речь. Если это наводнения, то это одна подготовка, если какая-то иная чрезвычайная ситуация — то другая. Мы стараемся двигаться в различных направлениях и обучать ребят. Наша задача рассказать, как обезопасить себя и помочь другому в той или иной ситуации", — объяснила общественница.Мартынец рассказала, что крымский добровольческий отряд регулярно оказывает помощь спасателям при возникновении происшествий. Последней такой ситуацией было ЧП на Крымском мосту."Наш волонтерский отряд оказал активную помощь после ЧП на Крымском мосту. Они буквально за считанные часы выехали на место с необходимым оборудованием, развернули штаб совместно с МЧС, оказывали помощь и в раздаче питания и в координации. Также наша палатка стоит на Чонгаре с самого начала спецоперации. Мы встречаем там вынужденных переселенцев, им есть где отдохнуть, покушать", — поделилась она.
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РИА Новости Крым
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общество, крым
Какие добровольцы нужны сейчас Крыму — ответ общественника

В Крыму рассказали, в каких добровольцах нуждаются волонтерские отряды

08:15 09.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган.
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган. - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Наиболее востребованными в Крыму сейчас являются добровольцы в сфере чрезвычайных ситуаций, которые оперативно помогают МЧС во время происшествий. Об этом РИА Новости Крым рассказала исполняющая обязанности руководителя ГАУ "Ресурсный центр" Наталья Мартынец.
"Безусловно, сейчас на передовую выходят добровольцы в сфере чрезвычайных ситуаций. Добровольцы-спасатели нужны, и мы стараемся сейчас развивать это направление на территории Республики Крым. Поэтому мы будем рады, если к нам будут присоединятся все больше и больше ребят", — рассказала Мартынец.
Она разъяснила, что все добровольцы проходят предварительное специальное обучение. Добровольческие отряды уже сформированы на базе высших учебных заведений и колледжей. В перспективе появятся и школьные спасательные отряды.
"Все наши добровольцы проходят обучение. Это оказание первой помощи, психологическая поддержка. Смотря о каком конкретном ЧП будет идти речь. Если это наводнения, то это одна подготовка, если какая-то иная чрезвычайная ситуация — то другая. Мы стараемся двигаться в различных направлениях и обучать ребят. Наша задача рассказать, как обезопасить себя и помочь другому в той или иной ситуации", — объяснила общественница.
Мартынец рассказала, что крымский добровольческий отряд регулярно оказывает помощь спасателям при возникновении происшествий. Последней такой ситуацией было ЧП на Крымском мосту.
"Наш волонтерский отряд оказал активную помощь после ЧП на Крымском мосту. Они буквально за считанные часы выехали на место с необходимым оборудованием, развернули штаб совместно с МЧС, оказывали помощь и в раздаче питания и в координации. Также наша палатка стоит на Чонгаре с самого начала спецоперации. Мы встречаем там вынужденных переселенцев, им есть где отдохнуть, покушать", — поделилась она.
 
ОбществоКрым
 
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