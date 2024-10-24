https://crimea.ria.ru/20241024/mezhdu-simferopolem-i-moskvoy-pustyat-novye-ezhednevnye-poezda-1141321060.html

Между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда

Между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда

С января между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T18:02

2024-10-24T18:02

2024-10-24T18:02

гранд сервис экспресс

поезд

билеты

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. С января между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По информации "Гранд Сервис Экспресса", поезд №157/158 сообщением Москва Павелецкая – Симферополь будет отправляться из Симферополя с 15 января по 22 апреля, из Москвы с 17 января по 24 апреля.Поезд №195/196 Москва Павелецкая – Симферополь будет отправляться из Москвы с 12 января по 23 апреля, а из Симферополя с 14 января по 24 апреля.Также, по данным перевозчика, назначен дополнительный поезд №172 Симферополь – Москва Казанская, который будет курсировать из Симферополя 23, 24, 25, 26 апреля.Ранее перевозчик сообщал, что в связи с высоким спросом на новогодние праздники из Москвы в Симферополь назначат дополнительный поезд. По информации "Гранд Сервис Экспресс", в предновогодние дни будут курсировать шесть поездов в день.В сентябре перевозчик сообщал, что с 15 декабря начнет ежедневно курсировать новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь. Также в декабре начнет действовать новое расписание движения поездов в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонВ Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и МурманскаВ Крыму назвали особенность турпотока в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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