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Между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда
Между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда
С января между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T18:02
2024-10-24T18:02
2024-10-24T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. С января между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По информации "Гранд Сервис Экспресса", поезд №157/158 сообщением Москва Павелецкая – Симферополь будет отправляться из Симферополя с 15 января по 22 апреля, из Москвы с 17 января по 24 апреля.Поезд №195/196 Москва Павелецкая – Симферополь будет отправляться из Москвы с 12 января по 23 апреля, а из Симферополя с 14 января по 24 апреля.Также, по данным перевозчика, назначен дополнительный поезд №172 Симферополь – Москва Казанская, который будет курсировать из Симферополя 23, 24, 25, 26 апреля.Ранее перевозчик сообщал, что в связи с высоким спросом на новогодние праздники из Москвы в Симферополь назначат дополнительный поезд. По информации "Гранд Сервис Экспресс", в предновогодние дни будут курсировать шесть поездов в день.В сентябре перевозчик сообщал, что с 15 декабря начнет ежедневно курсировать новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь. Также в декабре начнет действовать новое расписание движения поездов в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонВ Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и МурманскаВ Крыму назвали особенность турпотока в 2024 году
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гранд сервис экспресс, поезд, билеты, транспорт, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, крым, новости крыма
Между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда
Два ежедневных поезда будут курсировать между Москвой и Симферополем с января по апрель
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. С января между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Два ежедневных поезда "Таврия" будут курсировать между Москвой и Симферополем в январе-апреле 2025 года. Они назначаются в связи с корректировкой расписания вместо поездов №17/18 и №97/98. Продажа билетов на поезда №158/157 и №195/196 уже открыта", - говорится в Telegram-канале перевозчика.
По информации "Гранд Сервис Экспресса", поезд №157/158 сообщением Москва Павелецкая – Симферополь будет отправляться из Симферополя с 15 января по 22 апреля, из Москвы с 17 января по 24 апреля.
Поезд №195/196 Москва Павелецкая – Симферополь будет отправляться из Москвы с 12 января по 23 апреля, а из Симферополя с 14 января по 24 апреля.
Также, по данным перевозчика, назначен дополнительный поезд №172 Симферополь – Москва Казанская, который будет курсировать из Симферополя 23, 24, 25, 26 апреля.
Ранее перевозчик сообщал, что в связи с высоким спросом на новогодние праздники
из Москвы в Симферополь назначат дополнительный поезд. По информации "Гранд Сервис Экспресс", в предновогодние дни будут курсировать шесть поездов в день.
В сентябре перевозчик сообщал, что с 15 декабря начнет ежедневно курсировать новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь
. Также в декабре начнет действовать
новое расписание движения поездов в Крым.
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