https://crimea.ria.ru/20241030/neotlozhnye-raboty-na-setyakh---chast-sevastopolya-v-sredu-obestochat-1141443188.html
Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат
Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат
Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в среду из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T08:45
2024-10-30T08:45
2024-10-30T08:45
севастополь
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140254854_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ea4dcc763c0eb095d0d67b737fa9b591.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в среду из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным компании, с 9 до 17 часов электроэнергию отключат частично по проспекту Генерала Острякова, в балке Сарандинаки и на территории садового товарищества "Тополек".С 8.30 до 17.30 света не будет по улицам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.Полуторачасовые отключения в период с 9 часов утра до пяти часов вечера пройдут по улицам Орхидейной, Арцеулова, Готской, Приморской Армии, Молочной, Шабалина, Тараса Шевченко, Александра Маринеско, Июньской, Генерала Ракова, Полетной, Планерной, Кедрина, Парашютной, Колодезной, в Юхариной балке, по Фиолентовскому шоссе и Античному бульвару, в переулках Молочном, Снежном, Втором Орхидейном, в границах садовых товариществ "Рябинушка", "Рыбак-5", "Орхидея", по ряду улиц в селах Родниковое, Передовое, Черноречье, Родное, а также на территории КСП "Красный Октябрь" и "Память Ленина".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140254854_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b720644e68af67d89fa0f8379553cbd9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, крым, новости крыма
Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат
"Севастопольэнерго": часть абонентов в Севастополе в среду останутся без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в среду из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным компании, с 9 до 17 часов электроэнергию отключат частично по проспекту Генерала Острякова, в балке Сарандинаки и на территории садового товарищества "Тополек".
С 8.30 до 17.30 света не будет по улицам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.
Полуторачасовые отключения в период с 9 часов утра до пяти часов вечера пройдут по улицам Орхидейной, Арцеулова, Готской, Приморской Армии, Молочной, Шабалина, Тараса Шевченко, Александра Маринеско, Июньской, Генерала Ракова, Полетной, Планерной, Кедрина, Парашютной, Колодезной, в Юхариной балке, по Фиолентовскому шоссе и Античному бульвару, в переулках Молочном, Снежном, Втором Орхидейном, в границах садовых товариществ "Рябинушка", "Рыбак-5", "Орхидея", по ряду улиц в селах Родниковое, Передовое, Черноречье, Родное, а также на территории КСП "Красный Октябрь" и "Память Ленина".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: