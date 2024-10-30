https://crimea.ria.ru/20241030/neotlozhnye-raboty-na-setyakh---chast-sevastopolya-v-sredu-obestochat-1141443188.html

Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат

Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат

Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в среду из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T08:45

2024-10-30T08:45

2024-10-30T08:45

севастополь

севастопольэнерго

отключение электроэнергии в крыму

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в среду из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным компании, с 9 до 17 часов электроэнергию отключат частично по проспекту Генерала Острякова, в балке Сарандинаки и на территории садового товарищества "Тополек".С 8.30 до 17.30 света не будет по улицам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.Полуторачасовые отключения в период с 9 часов утра до пяти часов вечера пройдут по улицам Орхидейной, Арцеулова, Готской, Приморской Армии, Молочной, Шабалина, Тараса Шевченко, Александра Маринеско, Июньской, Генерала Ракова, Полетной, Планерной, Кедрина, Парашютной, Колодезной, в Юхариной балке, по Фиолентовскому шоссе и Античному бульвару, в переулках Молочном, Снежном, Втором Орхидейном, в границах садовых товариществ "Рябинушка", "Рыбак-5", "Орхидея", по ряду улиц в селах Родниковое, Передовое, Черноречье, Родное, а также на территории КСП "Красный Октябрь" и "Память Ленина".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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