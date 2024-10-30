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Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат
Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат
Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в среду из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T08:45
2024-10-30T08:45
севастополь
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в среду из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным компании, с 9 до 17 часов электроэнергию отключат частично по проспекту Генерала Острякова, в балке Сарандинаки и на территории садового товарищества "Тополек".С 8.30 до 17.30 света не будет по улицам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.Полуторачасовые отключения в период с 9 часов утра до пяти часов вечера пройдут по улицам Орхидейной, Арцеулова, Готской, Приморской Армии, Молочной, Шабалина, Тараса Шевченко, Александра Маринеско, Июньской, Генерала Ракова, Полетной, Планерной, Кедрина, Парашютной, Колодезной, в Юхариной балке, по Фиолентовскому шоссе и Античному бульвару, в переулках Молочном, Снежном, Втором Орхидейном, в границах садовых товариществ "Рябинушка", "Рыбак-5", "Орхидея", по ряду улиц в селах Родниковое, Передовое, Черноречье, Родное, а также на территории КСП "Красный Октябрь" и "Память Ленина".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций
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Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат

"Севастопольэнерго": часть абонентов в Севастополе в среду останутся без света

08:45 30.10.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
Ремонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в среду из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным компании, с 9 до 17 часов электроэнергию отключат частично по проспекту Генерала Острякова, в балке Сарандинаки и на территории садового товарищества "Тополек".
С 8.30 до 17.30 света не будет по улицам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.
Полуторачасовые отключения в период с 9 часов утра до пяти часов вечера пройдут по улицам Орхидейной, Арцеулова, Готской, Приморской Армии, Молочной, Шабалина, Тараса Шевченко, Александра Маринеско, Июньской, Генерала Ракова, Полетной, Планерной, Кедрина, Парашютной, Колодезной, в Юхариной балке, по Фиолентовскому шоссе и Античному бульвару, в переулках Молочном, Снежном, Втором Орхидейном, в границах садовых товариществ "Рябинушка", "Рыбак-5", "Орхидея", по ряду улиц в селах Родниковое, Передовое, Черноречье, Родное, а также на территории КСП "Красный Октябрь" и "Память Ленина".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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