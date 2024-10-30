https://crimea.ria.ru/20241030/v-feodosii-budut-strelyat---lyudey-prizvali-sokhranyat-spokoystvie-1141461606.html

В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие

В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие

Военные в среду проведут учебные стрельбы в Феодосии. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T09:29

2024-10-30T09:29

2024-10-30T09:29

крым

новости крыма

феодосия

учения

безопасность республики крым и севастополя

игорь ткаченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Военные в среду проведут учебные стрельбы в Феодосии. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко.По его данным, стрельба в городе будет слышна с 10 до 11 часов утра. Мэр обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В селе под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют людейДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаНа Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов

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феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя, игорь ткаченко