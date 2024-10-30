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В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие
В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие
Военные в среду проведут учебные стрельбы в Феодосии. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T09:29
2024-10-30T09:29
2024-10-30T09:29
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феодосия
учения
безопасность республики крым и севастополя
игорь ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Военные в среду проведут учебные стрельбы в Феодосии. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко.По его данным, стрельба в городе будет слышна с 10 до 11 часов утра. Мэр обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В селе под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют людейДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаНа Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
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В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие
В Феодосии 30 октября пройдут учебные стрельбы