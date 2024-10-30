Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241030/v-feodosii-budut-strelyat---lyudey-prizvali-sokhranyat-spokoystvie-1141461606.html
В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие
В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие
Военные в среду проведут учебные стрельбы в Феодосии. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T09:29
2024-10-30T09:29
крым
новости крыма
феодосия
учения
безопасность республики крым и севастополя
игорь ткаченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197478_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1b78e567895e15ab85c05d5d9be32b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Военные в среду проведут учебные стрельбы в Феодосии. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко.По его данным, стрельба в городе будет слышна с 10 до 11 часов утра. Мэр обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В селе под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют людейДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаНа Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197478_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4c4501da35e05af304c42cc07969a8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя, игорь ткаченко
В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие

В Феодосии 30 октября пройдут учебные стрельбы

09:29 30.10.2024
 
© РИА Новости КрымФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Военные в среду проведут учебные стрельбы в Феодосии. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко.

"30 октября в городе будут проводиться учебные стрельбы", - сообщил Ткаченко.

По его данным, стрельба в городе будет слышна с 10 до 11 часов утра. Мэр обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В селе под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют людей
Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника
На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
 
КрымНовости КрымаФеодосияУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяИгорь Ткаченко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59В Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублей
10:50Аксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма
10:31В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать
10:20250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах
10:07В шести населенных пунктах Крыма отключили воду
09:50Власти Крыма поручили достроить Центр полиэтнической культуры в 2025 году
09:40В Крыму назвали преступлением поставки западного оружия Украине
09:29В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие
08:58В Ростехе разработали плащ-невидимку для "Тосочки"
08:45Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат
08:18В Британии горит завод оборонной компании BAE Systems
08:00В Севастополе подрядчик нагрел руки на строительстве поликлиники
07:49В декабре из Крыма в Москву и Питер пустят дополнительные поезда
07:3123 беспилотника ВСУ атаковали российские регионы
07:14С банковских карт участников СВО украли 11 млн - подозреваемые задержаны
06:58"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота
06:34Саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом - МИД Китая
06:02"Привет от Сереги": крымчане отправляют именные "подарки" ВСУ
00:01Снова дождь: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 30 октября
Лента новостейМолния