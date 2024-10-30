https://crimea.ria.ru/20241030/23-bespilotnika-vsu-atakovali-rossiyskie-regiony-1141460690.html

23 беспилотника ВСУ атаковали российские регионы

23 беспилотника ВСУ атаковали российские регионы - РИА Новости Крым, 30.10.2024

23 беспилотника ВСУ атаковали российские регионы

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией российских областей 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Министерство... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T07:31

2024-10-30T07:31

2024-10-30T07:35

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

министерство обороны рф

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией российских областей 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Министерство обороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Из них семь дронов уничтожено над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, по три – над территориями Орловской и Брянской областей и один – над территорией Белгородской области.Накануне, 29 октября, в акватории Черного моря и в небе над сухопутной территорией России сбили семь беспилотников. Позже еще один украинский БПЛА удалось уничтожить в Черном море у берегов Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре области РоссииНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотникаТри беспилотника сбиты над Черным морем

россия

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, министерство обороны рф, новости, пво, россия, украина, безопасность республики крым и севастополя