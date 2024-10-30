Рейтинг@Mail.ru
23 беспилотника ВСУ атаковали российские регионы - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241030/23-bespilotnika-vsu-atakovali-rossiyskie-regiony-1141460690.html
23 беспилотника ВСУ атаковали российские регионы
23 беспилотника ВСУ атаковали российские регионы - РИА Новости Крым, 30.10.2024
23 беспилотника ВСУ атаковали российские регионы
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией российских областей 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Министерство... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T07:31
2024-10-30T07:35
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
министерство обороны рф
новости
пво
россия
украина
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/01/1131780972_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_337f6aa158528ba0f199703d8fd0f73c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией российских областей 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Министерство обороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Из них семь дронов уничтожено над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, по три – над территориями Орловской и Брянской областей и один – над территорией Белгородской области.Накануне, 29 октября, в акватории Черного моря и в небе над сухопутной территорией России сбили семь беспилотников. Позже еще один украинский БПЛА удалось уничтожить в Черном море у берегов Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре области РоссииНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотникаТри беспилотника сбиты над Черным морем
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/01/1131780972_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_6edda35631619b55ad8c6f7a230d4bc4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, министерство обороны рф, новости, пво, россия, украина, безопасность республики крым и севастополя
23 беспилотника ВСУ атаковали российские регионы

23 беспилотника ВСУ атаковали российские регионы в ночь на среду

07:31 30.10.2024 (обновлено: 07:35 30.10.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ готовятся запустить беспилотник
Солдаты ВСУ готовятся запустить беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией российских областей 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Из них семь дронов уничтожено над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, по три – над территориями Орловской и Брянской областей и один – над территорией Белгородской области.
Накануне, 29 октября, в акватории Черного моря и в небе над сухопутной территорией России сбили семь беспилотников. Позже еще один украинский БПЛА удалось уничтожить в Черном море у берегов Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали беспилотниками четыре области России
Над Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника
Три беспилотника сбиты над Черным морем
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУМинистерство обороны РФНовостиПВОРоссияУкраинаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:18В Британии горит завод оборонной компании BAE Systems
08:00В Севастополе подрядчик нагрел руки на строительстве поликлиники
07:49В декабре из Крыма в Москву и Питер пустят дополнительные поезда
07:3123 беспилотника ВСУ атаковали российские регионы
07:14С банковских карт участников СВО украли 11 млн - подозреваемые задержаны
06:58"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота
06:34Саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом - МИД Китая
06:02"Привет от Сереги": крымчане отправляют именные "подарки" ВСУ
00:01Снова дождь: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 30 октября
23:43В Севастополе на пожаре погиб мужчина
22:55Главные новости Крыма: 29 октября
22:33Один человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУ
22:22Главное за день: 29 октября
21:57Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей
21:31Стало известно число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком
21:05В Польше не видят повода высылать из страны российского посла
20:32Массовое отравление курсантов на Ставрополье - что известно
20:17В Севастополе простились с двумя героями - защитниками Курской области
19:25В Крыму междугородний автобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие
Лента новостейМолния