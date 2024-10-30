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Саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом - МИД Китая - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом - МИД Китая
Саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом - МИД Китая - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом - МИД Китая
Саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом и будет способствовать дальнейшему укреплению стран Глобального Юга и стабилизации ситуации в мире. Об этом... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T06:34
2024-10-30T06:53
ван и
китай
россия
политика
внешняя политика
новости
саммит брикс в казани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом и будет способствовать дальнейшему укреплению стран Глобального Юга и стабилизации ситуации в мире. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.По словам главы китайского МИД, саммит будет способствовать укреплению единства стран Глобального Юга, "чтобы они смогли сыграть свою важную и конструктивную роль в стабилизации текущей международной ситуации".Что касается отношений России и Китая, как отметил Ван И, они сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает интересам обеих стран."Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, что не только отвечает общим интересам Китая и России и народов двух стран, но также является нашим совместным вкладом в поддержание стабильности международных отношений, защиту международного права и Устава ООН", - сказал он.Ван И также отметил, что китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу. XVI саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. В ходе саммита страны - участницы приняли Казанскую декларацию. В документе более 40 страниц и 134 пункта. Главными пунктами этой декларации стали основополагающие идеи БРИКС: признание многополярности мира, недопустимость незаконных санкций и других нелегитимных мер, отрицательно влияющих на экономику, а также приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКСРешающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКСНа саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине
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ван и, китай, россия, политика, внешняя политика, новости, саммит брикс в казани
Саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом - МИД Китая

Прошедший в Казани саммит БРИКС увенчался полным успехом - глава МИД Китая

06:34 30.10.2024 (обновлено: 06:53 30.10.2024)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом и будет способствовать дальнейшему укреплению стран Глобального Юга и стабилизации ситуации в мире. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.
"Саммит БРИКС прошел в Казани под председательством президента (РФ Владимира) Путина и увенчался полным успехом", - цитирует Ван И агентство РИА Новости.
По словам главы китайского МИД, саммит будет способствовать укреплению единства стран Глобального Юга, "чтобы они смогли сыграть свою важную и конструктивную роль в стабилизации текущей международной ситуации".
Что касается отношений России и Китая, как отметил Ван И, они сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает интересам обеих стран.
"Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, что не только отвечает общим интересам Китая и России и народов двух стран, но также является нашим совместным вкладом в поддержание стабильности международных отношений, защиту международного права и Устава ООН", - сказал он.
Ван И также отметил, что китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу.
"На них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон", - заявил Ван И, подчеркнув, что Москва и Пекин должны поддерживать стратегическое взаимодействие на всех уровнях и во всех сферах.
XVI саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. В ходе саммита страны - участницы приняли Казанскую декларацию. В документе более 40 страниц и 134 пункта. Главными пунктами этой декларации стали основополагающие идеи БРИКС: признание многополярности мира, недопустимость незаконных санкций и других нелегитимных мер, отрицательно влияющих на экономику, а также приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций.
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