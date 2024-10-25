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Решающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКС
Решающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКС - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Решающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКС
Участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите БРИКС в Казани с одной стороны отражает разочарование Анкары в Евросоюзе, а с другой – ее желание... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T20:46
2024-10-25T20:46
2024-10-25T20:46
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реджеп тайип эрдоган
брикс
политика
мнения
дмитрий суслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите БРИКС в Казани с одной стороны отражает разочарование Анкары в Евросоюзе, а с другой – ее желание стать частью мирового большинства в формирующемся многополярном мире. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Суслов."Участие Эрдогана в саммите и возможное вступление Турции в БРИКС в будущем одновременно отражает и разочарование Турции в Западе, в первую очередь в ЕС, и многовекторность политики Эрдогана, который и не выходит из состава НАТО, и стремится войти в БРИКС, хотя это совершенно разноплановые организации и группы. И на самом деле одно другого не исключает", - сказал политолог.По словам Суслова, позиция турецкого лидера в данном случае означает, что наступает решающий момент перехода от однополярного мира к многополярному.Кроме того, участие Эрдогана в саммите – это реакция Анкары на лицемерную политику Запада на Ближнем Востоке, которая не соответствует турецким интересам."Турция критикует Израиль, Запад поддерживает Израиль. Это тоже сближает Турцию с БРИКС, поскольку позиция БРИКС абсолютно однозначна – действия Израиля в секторе Газа и Ливане объединение решительно осуждает", - подчеркнул аналитик.XVI саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. В ходе саммита страны - участницы приняли Казанскую декларацию. В документе более 40 страниц и 134 пункта. Главными пунктами этой декларации стали основополагающие идеи БРИКС: признание многополярности мира, недопустимость незаконных санкций и других нелегитимных мер, отрицательно влияющих на экономику, а также приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также принял участие в саммите, заявив, что Анкара проявляет интерес к укреплению отношений с БРИКС. По его словам, это объединение представляет собой важную платформу для взаимодействия стран с развивающимися экономиками, и Турция намерена развивать сотрудничество с объединением параллельно с другими международными организациями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в КазаниПутин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКСИтоги саммита БРИКС - главные заявления Путина
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турция, реджеп тайип эрдоган, брикс, политика, мнения, дмитрий суслов
Решающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКС
Участие Эрдогана в саммите БРИКС отражает разочарование Турции в Западе – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите БРИКС в Казани с одной стороны отражает разочарование Анкары в Евросоюзе, а с другой – ее желание стать частью мирового большинства в формирующемся многополярном мире. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Суслов.
"Участие Эрдогана в саммите и возможное вступление Турции в БРИКС в будущем одновременно отражает и разочарование Турции в Западе, в первую очередь в ЕС, и многовекторность политики Эрдогана, который и не выходит из состава НАТО, и стремится войти в БРИКС, хотя это совершенно разноплановые организации и группы. И на самом деле одно другого не исключает", - сказал политолог.
По словам Суслова, позиция турецкого лидера в данном случае означает, что наступает решающий момент перехода от однополярного мира к многополярному.
"Западная гегемония закончилась, формируется абсолютно новая реальность, которую создает мировое большинство. БРИКС – это его ядро, в сторону которого смещается эпицентр международных отношений. Турция хочет быть с этим самым мировым большинством, не разрывая при этом связей с Западом", - пояснил эксперт.
Кроме того, участие Эрдогана в саммите – это реакция Анкары на лицемерную политику Запада на Ближнем Востоке, которая не соответствует турецким интересам.
"Турция критикует Израиль, Запад поддерживает Израиль. Это тоже сближает Турцию с БРИКС, поскольку позиция БРИКС абсолютно однозначна – действия Израиля в секторе Газа и Ливане объединение решительно осуждает", - подчеркнул аналитик.
XVI саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. В ходе саммита страны - участницы приняли Казанскую декларацию. В документе более 40 страниц и 134 пункта. Главными пунктами этой декларации стали основополагающие идеи БРИКС: признание многополярности мира, недопустимость незаконных санкций и других нелегитимных мер, отрицательно влияющих на экономику, а также приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также принял участие в саммите, заявив, что Анкара проявляет интерес к укреплению отношений с БРИКС. По его словам, это объединение представляет собой важную платформу для взаимодействия стран с развивающимися экономиками, и Турция намерена развивать сотрудничество с объединением параллельно с другими международными организациями. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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