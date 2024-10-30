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В Ростехе разработали плащ-невидимку для "Тосочки" - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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В Ростехе разработали плащ-невидимку для "Тосочки"
В Ростехе разработали плащ-невидимку для "Тосочки" - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Ростехе разработали плащ-невидимку для "Тосочки"
Инженеры Ростеха разработали "невидимое" покрытие для огнеметных систем "ТОС-2" ("Тосочка"). Об этом сообщает Telegram-канал госкорпорации. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T08:58
2024-10-30T08:58
ростех
военно-промышленный комплекс (впк)
вооруженные силы россии
новости
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Инженеры Ростеха разработали "невидимое" покрытие для огнеметных систем "ТОС-2" ("Тосочка"). Об этом сообщает Telegram-канал госкорпорации.В основе изобретения - радиопоглощающая ткань и панели с маскировочным материалом, которые закрепляются на броне. Новая маскировка позволяет скрывать от врага орудие как во время стоянки, так и во время движения и боевой работы."Новый материал поглощает излучение в оптическом и ближнем ИК-диапазоне. Это позволяет эффективно противодействовать современным системам наведения, а также обнаружению тепловизорами и другими приборами", - говорится в сообщении.Защиту можно применять без перерывов – грунт и пыль, которые на него попадают, смываются обычной водой.В начале сентября "Ростех" передал Воздушно-космическим силам России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы текущего года.Весной Ростех отправил в зону специальной военной операции на Украине новую партию военной техники с дополнительной системой защиты. Курганмашзавод с опережением плана поставил российским войскам боевые машины десанта 3 и 4М со штатной дополнительной защитой, комплектами защиты верхней полусферы, а также с маскировочными комплексами "Накидка"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые истребители пятого поколения доставлены в Воздушно-космические силыВКС России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростех, военно-промышленный комплекс (впк), вооруженные силы россии, новости, новости сво
В Ростехе разработали плащ-невидимку для "Тосочки"

В России изобрели "невидимое" покрытие для огнеметных систем "Тосочка"

08:58 30.10.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовейшая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка" ЦВО на Авдеевском направлении
Новейшая огнеметная система ТОС -2 Тосочка ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Инженеры Ростеха разработали "невидимое" покрытие для огнеметных систем "ТОС-2" ("Тосочка"). Об этом сообщает Telegram-канал госкорпорации.
"Наш холдинг "Росэлектроника" начал поставки маскировочных радиопоглощающих комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2 ("Тосочка"). Первые изделия уже используются в зоне СВО. Они доказали свою эффективность", - говорится в сообщении.
В основе изобретения - радиопоглощающая ткань и панели с маскировочным материалом, которые закрепляются на броне. Новая маскировка позволяет скрывать от врага орудие как во время стоянки, так и во время движения и боевой работы.
"Новый материал поглощает излучение в оптическом и ближнем ИК-диапазоне. Это позволяет эффективно противодействовать современным системам наведения, а также обнаружению тепловизорами и другими приборами", - говорится в сообщении.
Защиту можно применять без перерывов – грунт и пыль, которые на него попадают, смываются обычной водой.
В начале сентября "Ростех" передал Воздушно-космическим силам России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы текущего года.
Весной Ростех отправил в зону специальной военной операции на Украине новую партию военной техники с дополнительной системой защиты. Курганмашзавод с опережением плана поставил российским войскам боевые машины десанта 3 и 4М со штатной дополнительной защитой, комплектами защиты верхней полусферы, а также с маскировочными комплексами "Накидка"
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РостехВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Вооруженные силы РоссииНовостиНовости СВО
 
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