https://crimea.ria.ru/20241030/v-rostekhe-razrabotali-plasch-nevidimku-dlya-tosochki-1141461422.html

В Ростехе разработали плащ-невидимку для "Тосочки"

В Ростехе разработали плащ-невидимку для "Тосочки" - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Ростехе разработали плащ-невидимку для "Тосочки"

Инженеры Ростеха разработали "невидимое" покрытие для огнеметных систем "ТОС-2" ("Тосочка"). Об этом сообщает Telegram-канал госкорпорации. РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T08:58

2024-10-30T08:58

2024-10-30T08:58

ростех

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Инженеры Ростеха разработали "невидимое" покрытие для огнеметных систем "ТОС-2" ("Тосочка"). Об этом сообщает Telegram-канал госкорпорации.В основе изобретения - радиопоглощающая ткань и панели с маскировочным материалом, которые закрепляются на броне. Новая маскировка позволяет скрывать от врага орудие как во время стоянки, так и во время движения и боевой работы."Новый материал поглощает излучение в оптическом и ближнем ИК-диапазоне. Это позволяет эффективно противодействовать современным системам наведения, а также обнаружению тепловизорами и другими приборами", - говорится в сообщении.Защиту можно применять без перерывов – грунт и пыль, которые на него попадают, смываются обычной водой.В начале сентября "Ростех" передал Воздушно-космическим силам России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы текущего года.Весной Ростех отправил в зону специальной военной операции на Украине новую партию военной техники с дополнительной системой защиты. Курганмашзавод с опережением плана поставил российским войскам боевые машины десанта 3 и 4М со штатной дополнительной защитой, комплектами защиты верхней полусферы, а также с маскировочными комплексами "Накидка"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые истребители пятого поколения доставлены в Воздушно-космические силыВКС России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, военно-промышленный комплекс (впк), вооруженные силы россии, новости, новости сво