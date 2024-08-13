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Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО
Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО
В России разработаны не имеющие аналогов в мире технологии моментального переливания и остановки крови, а также нейрореабилитационный тренажер для... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T19:07
2024-08-13T19:07
министерство обороны рф
армия и флот
форум "армия-2024"
реабилитация
общество
здравоохранение в россии
анна цивилева
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В России разработаны не имеющие аналогов в мире технологии моментального переливания и остановки крови, а также нейрореабилитационный тренажер для восстановления после тяжелых ранений. Эти разработки представлены на форуме "Армия -2024", сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, с новейшими разработками ознакомилась заместитель министра обороны России Анна Цивилева, отметив, что для восстановления здоровья участников СВО важны все достижения науки и высокие технологии из военной и гражданской медицины.Особенностями форума в этом году Цивилева назвала уникальные разработки и деловую площадку, где проходит "очень много встреч"."Благодаря этому, мы как можно быстрее забираем эти разработки, технологические достижения, чтобы их реализовать", – сказала замглавы оборонного ведомства России.Среди таких уникальных разработок – экспонаты стенда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), не имеющие аналогов в мире, отмечают в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что эти разработки в ближайшее время будут использованы в реабилитации военнослужащих после ранений."Ростех" представляет на форуме новейший носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаруживать и накрывать помехами вражеский мини-беспилотник. А холдинг госкорпорации "Ростех" впервые представляет на форуме "Армия-2024" компактную радиостанцию, которая может автоматически наводиться на спутник и обеспечивать с ним связь даже в движении.Начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев ранее сообщил, что выполнение государственных контрактов на сумму 500 млрд рублей, подписанных в рамках форума "Армия-2024", обеспечит Вооруженные Силы России новыми 500 единицами вооружения и техники, также армия получит около миллиона средств поражения различного калибра.Международный военно-технический форум "Армия-2024" традиционно проходит в подмосковной Кубинке в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа включительно. В этом году в нем участвуют свыше 120 иностранных компаний. В экспозиции представлено свыше 240 экспонатов экспортных образцов вооружения и техники. Запланировано около сотни научно-деловых мероприятий. Форум "Армия" проходит уже в десятый раз и остается крупнейшим специализированным проектом для профессиональной аудитории. Читайте также на РИА Новости Крым:Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в КрымуВ России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – ЦивилеваВ гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВО
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4.7
96
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министерство обороны рф, армия и флот, форум "армия-2024", реабилитация, общество, здравоохранение в россии, анна цивилева, новости, новости сво
Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО

В России создали уникальный тренажер для восстановления тяжелораненых бойцов СВО

19:07 13.08.2024
 
© Министерство обороны РФВ РФ создали уникальный тренажер для тяжелораненых бойцов СВО
В РФ создали уникальный тренажер для тяжелораненых бойцов СВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В России разработаны не имеющие аналогов в мире технологии моментального переливания и остановки крови, а также нейрореабилитационный тренажер для восстановления после тяжелых ранений. Эти разработки представлены на форуме "Армия -2024", сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, с новейшими разработками ознакомилась заместитель министра обороны России Анна Цивилева, отметив, что для восстановления здоровья участников СВО важны все достижения науки и высокие технологии из военной и гражданской медицины.
Особенностями форума в этом году Цивилева назвала уникальные разработки и деловую площадку, где проходит "очень много встреч".
"Благодаря этому, мы как можно быстрее забираем эти разработки, технологические достижения, чтобы их реализовать", – сказала замглавы оборонного ведомства России.
Среди таких уникальных разработок – экспонаты стенда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), не имеющие аналогов в мире, отмечают в Минобороны.
"Например, портативный нейрореабилитационный тренажер или спинальный нейропротез, позволяющие восстанавливаться после тяжелых ранений. Были продемонстрированы также анализаторы, которые способны выявлять микроорганизмы и токсические вещества, а также технологии моментального переливания и остановки крови", – сообщили в МО.
В ведомстве подчеркнули, что эти разработки в ближайшее время будут использованы в реабилитации военнослужащих после ранений.
"Ростех" представляет на форуме новейший носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаруживать и накрывать помехами вражеский мини-беспилотник. А холдинг госкорпорации "Ростех" впервые представляет на форуме "Армия-2024" компактную радиостанцию, которая может автоматически наводиться на спутник и обеспечивать с ним связь даже в движении.
Начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев ранее сообщил, что выполнение государственных контрактов на сумму 500 млрд рублей, подписанных в рамках форума "Армия-2024", обеспечит Вооруженные Силы России новыми 500 единицами вооружения и техники, также армия получит около миллиона средств поражения различного калибра.
Международный военно-технический форум "Армия-2024" традиционно проходит в подмосковной Кубинке в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа включительно. В этом году в нем участвуют свыше 120 иностранных компаний. В экспозиции представлено свыше 240 экспонатов экспортных образцов вооружения и техники. Запланировано около сотни научно-деловых мероприятий. Форум "Армия" проходит уже в десятый раз и остается крупнейшим специализированным проектом для профессиональной аудитории.
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Министерство обороны РФАрмия и флотФорум "Армия-2024"РеабилитацияОбществоЗдравоохранение в РоссииАнна ЦивилеваНовостиНовости СВО
 
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