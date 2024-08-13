https://crimea.ria.ru/20240813/net-analogov-v-mire-v-rf-sozdali-trenazher-dlya-tyazheloranenykh-boytsov-svo-1139572336.html

Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО

Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО

В России разработаны не имеющие аналогов в мире технологии моментального переливания и остановки крови, а также нейрореабилитационный тренажер для... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T19:07

2024-08-13T19:07

2024-08-13T19:07

министерство обороны рф

армия и флот

форум "армия-2024"

реабилитация

общество

здравоохранение в россии

анна цивилева

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139572216_0:122:1171:780_1920x0_80_0_0_40671e13ea40fdb10bfad8bc6eb24d9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В России разработаны не имеющие аналогов в мире технологии моментального переливания и остановки крови, а также нейрореабилитационный тренажер для восстановления после тяжелых ранений. Эти разработки представлены на форуме "Армия -2024", сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, с новейшими разработками ознакомилась заместитель министра обороны России Анна Цивилева, отметив, что для восстановления здоровья участников СВО важны все достижения науки и высокие технологии из военной и гражданской медицины.Особенностями форума в этом году Цивилева назвала уникальные разработки и деловую площадку, где проходит "очень много встреч"."Благодаря этому, мы как можно быстрее забираем эти разработки, технологические достижения, чтобы их реализовать", – сказала замглавы оборонного ведомства России.Среди таких уникальных разработок – экспонаты стенда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), не имеющие аналогов в мире, отмечают в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что эти разработки в ближайшее время будут использованы в реабилитации военнослужащих после ранений."Ростех" представляет на форуме новейший носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаруживать и накрывать помехами вражеский мини-беспилотник. А холдинг госкорпорации "Ростех" впервые представляет на форуме "Армия-2024" компактную радиостанцию, которая может автоматически наводиться на спутник и обеспечивать с ним связь даже в движении.Начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев ранее сообщил, что выполнение государственных контрактов на сумму 500 млрд рублей, подписанных в рамках форума "Армия-2024", обеспечит Вооруженные Силы России новыми 500 единицами вооружения и техники, также армия получит около миллиона средств поражения различного калибра.Международный военно-технический форум "Армия-2024" традиционно проходит в подмосковной Кубинке в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа включительно. В этом году в нем участвуют свыше 120 иностранных компаний. В экспозиции представлено свыше 240 экспонатов экспортных образцов вооружения и техники. Запланировано около сотни научно-деловых мероприятий. Форум "Армия" проходит уже в десятый раз и остается крупнейшим специализированным проектом для профессиональной аудитории. Читайте также на РИА Новости Крым:Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в КрымуВ России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – ЦивилеваВ гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, форум "армия-2024", реабилитация, общество, здравоохранение в россии, анна цивилева, новости, новости сво