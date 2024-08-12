https://crimea.ria.ru/20240812/svyshe-120-inostrannykh-kompaniy-uchastvuyut-v-forume-armiya-2024-1139532481.html

Свыше 120 иностранных компаний участвуют в форуме "Армия-2024"

Свыше 120 иностранных компаний участвуют в форуме "Армия-2024" - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Свыше 120 иностранных компаний участвуют в форуме "Армия-2024"

Более 120 иностранных компаний принимают участие в форме "Армия-2024", где представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения и техники. Об... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T11:29

2024-08-12T11:29

2024-08-12T11:29

владимир путин (политик)

армия и флот

опк

военно-промышленный комплекс (впк)

новости

россия

форум "армия-2024"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Более 120 иностранных компаний принимают участие в форме "Армия-2024", где представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения и техники. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по случаю открытия Международного военно-технического форума.По его словам, в рамках форума развернута масштабная презентация передовых достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем. Представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники."Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются", - заявил российский лидер.Путин также отметил, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных и патриотических организаций."Армия-2024" - крупнейший представительный форум, который в этом году проходит в России в десятый раз. В этом году в его рамках запланировано около сотни научно-деловых мероприятий. Программа ориентирована на профессиональную аудиторию.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасностиВоенная сфера России требует технологического обновления – ПутинПутин оценил степень загрузки предприятий ОПК Крыма

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владимир путин (политик), армия и флот, опк, военно-промышленный комплекс (впк), новости, россия, форум "армия-2024"