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Свыше 120 иностранных компаний участвуют в форуме "Армия-2024" - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Свыше 120 иностранных компаний участвуют в форуме "Армия-2024"
Свыше 120 иностранных компаний участвуют в форуме "Армия-2024" - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Свыше 120 иностранных компаний участвуют в форуме "Армия-2024"
Более 120 иностранных компаний принимают участие в форме "Армия-2024", где представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения и техники. Об... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T11:29
2024-08-12T11:29
владимир путин (политик)
армия и флот
опк
военно-промышленный комплекс (впк)
новости
россия
форум "армия-2024"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Более 120 иностранных компаний принимают участие в форме "Армия-2024", где представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения и техники. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по случаю открытия Международного военно-технического форума.По его словам, в рамках форума развернута масштабная презентация передовых достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем. Представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники."Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются", - заявил российский лидер.Путин также отметил, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных и патриотических организаций."Армия-2024" - крупнейший представительный форум, который в этом году проходит в России в десятый раз. В этом году в его рамках запланировано около сотни научно-деловых мероприятий. Программа ориентирована на профессиональную аудиторию.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасностиВоенная сфера России требует технологического обновления – ПутинПутин оценил степень загрузки предприятий ОПК Крыма
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владимир путин (политик), армия и флот, опк, военно-промышленный комплекс (впк), новости, россия, форум "армия-2024"
Свыше 120 иностранных компаний участвуют в форуме "Армия-2024"

Путин: более 120 иностранных компаний принимают участие в форме "Армия-2024"

11:29 12.08.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкХ Международный военно-технический форум "Армия-2024"
Х Международный военно-технический форум Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Более 120 иностранных компаний принимают участие в форме "Армия-2024", где представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения и техники. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по случаю открытия Международного военно-технического форума.
"Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик. В этом году десятки государств направили к нам на форум делегации высокого уровня, руководителей национальных оборонных ведомств. Заявлено участие свыше 120 иностранных компаний", - сказано в видеообращении президента на официальном сайте Кремля.
По его словам, в рамках форума развернута масштабная презентация передовых достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем. Представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники.
"Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются", - заявил российский лидер.
Путин также отметил, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных и патриотических организаций.
"Армия-2024" - крупнейший представительный форум, который в этом году проходит в России в десятый раз. В этом году в его рамках запланировано около сотни научно-деловых мероприятий. Программа ориентирована на профессиональную аудиторию.
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Владимир Путин (политик)Армия и флотОПКВоенно-промышленный комплекс (ВПК)НовостиРоссияФорум "Армия-2024"
 
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