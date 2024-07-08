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Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасности

Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасности - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасности

Министерство обороны Российской Федерации 13 августа проведет XII Московскую конференцию по международной безопасности, сообщается на сайте мероприятия. РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T13:06

2024-07-08T13:06

2024-07-08T13:06

андрей белоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации 13 августа проведет XII Московскую конференцию по международной безопасности, сообщается на сайте мероприятия.По словам руководителя военного ведомства, "только совместными усилиями, через открытый диалог можно снизить конфронтацию на международной арене, стабилизировать обстановку и создать общее пространство равноправного сотрудничества".Участники конференции, в частности, обсудят проблематику многополярности в современном мире, текущие и потенциальные вооруженные конфликты в Африке и на Ближнем Востоке, военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также роль военных ведомств стран Глобального Юга в формировании архитектуры международной безопасности.В прошлом году Московская конференция по международной безопасности прошла в августе в подмосковной Кубинке одновременно с военно-техническим форумом "Армия-2023".Читайте также на РИА Новости Крым:Многополярный мир стал реальностью – ПутинРоссия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – ПутинРоссия и КНДР заключили новый Договор о стратегическом партнерстве

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андрей белоусов, министерство обороны рф, безопасность, россия, москва, внешняя политика, новости