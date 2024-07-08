Рейтинг@Mail.ru
Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасности - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240708/minoborony-rf-provedet-v-moskve-konferentsiyu-po-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-1138679747.html
Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасности
Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасности - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасности
Министерство обороны Российской Федерации 13 августа проведет XII Московскую конференцию по международной безопасности, сообщается на сайте мероприятия. РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T13:06
2024-07-08T13:06
андрей белоусов
министерство обороны рф
безопасность
россия
москва
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138679631_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_018c1879b3f6fd40b67680e91910a5c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации 13 августа проведет XII Московскую конференцию по международной безопасности, сообщается на сайте мероприятия.По словам руководителя военного ведомства, "только совместными усилиями, через открытый диалог можно снизить конфронтацию на международной арене, стабилизировать обстановку и создать общее пространство равноправного сотрудничества".Участники конференции, в частности, обсудят проблематику многополярности в современном мире, текущие и потенциальные вооруженные конфликты в Африке и на Ближнем Востоке, военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также роль военных ведомств стран Глобального Юга в формировании архитектуры международной безопасности.В прошлом году Московская конференция по международной безопасности прошла в августе в подмосковной Кубинке одновременно с военно-техническим форумом "Армия-2023".Читайте также на РИА Новости Крым:Многополярный мир стал реальностью – ПутинРоссия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – ПутинРоссия и КНДР заключили новый Договор о стратегическом партнерстве
россия
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138679631_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a8831aec2cf4122ff6200684c0015292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей белоусов, министерство обороны рф, безопасность, россия, москва, внешняя политика, новости
Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасности

Минобороны России проведет конференцию по международной безопасности 13 августа

13:06 08.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковская конференция по международной безопасности
Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации 13 августа проведет XII Московскую конференцию по международной безопасности, сообщается на сайте мероприятия.
"Предлагаем представителям оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ обсудить текущую военно-политическую ситуацию и представить свои взгляды на формирование новой, устойчивой и справедливой архитектуры глобальной и региональной безопасности", – говорится в обращении министра обороны РФ Андрея Белоусова.
По словам руководителя военного ведомства, "только совместными усилиями, через открытый диалог можно снизить конфронтацию на международной арене, стабилизировать обстановку и создать общее пространство равноправного сотрудничества".
Участники конференции, в частности, обсудят проблематику многополярности в современном мире, текущие и потенциальные вооруженные конфликты в Африке и на Ближнем Востоке, военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также роль военных ведомств стран Глобального Юга в формировании архитектуры международной безопасности.
В прошлом году Московская конференция по международной безопасности прошла в августе в подмосковной Кубинке одновременно с военно-техническим форумом "Армия-2023".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Многополярный мир стал реальностью – Путин
Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин
Россия и КНДР заключили новый Договор о стратегическом партнерстве
 
Андрей БелоусовМинистерство обороны РФБезопасностьРоссияМоскваВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
13:39В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитета
13:34Крымских строителей БАМа наградили юбилейными медалями
13:27Часть Киева осталась без света: разрушены три подстанции
13:19Падение подростка с мыса Плака в Алуште - делом занялась прокуратура
13:06Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасности
12:54Осквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчину
12:42Севастопольцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта наркосоли
12:27"Придется поумерить пыл": подорвут ли поддержку Украины выборы во Франции
12:14Серия взрывов на Украине - повреждена инфраструктура
11:53На Крымском мосту растет очередь
11:45Заморный период объявлен в Азовском море: что это значит
11:32Подросток сорвался с 50-метрового обрыва в Алуште
11:20Сушили болота и прорубали горы: как строили магистраль века - БАМ
11:08Стенд Крыма вошел в десятку лучших на выставке "Россия"
10:25Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева
10:21В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человека
10:03Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранен водитель
09:54Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин
09:40Путин анонсировал модернизацию БАМа и Транссиба
Лента новостейМолния