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Армия России получит 500 единиц новой техники и вооружения
Армия России получит 500 единиц новой техники и вооружения - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Армия России получит 500 единиц новой техники и вооружения
Вооруженные силы России получат 500 единиц вооружения и техники, а также около миллиона средств поражения различного калибра по итогам выполнения... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T17:17
2024-08-13T17:17
2024-08-13T17:17
армия и флот
форум "армия-2024"
вооруженные силы россии
анатолий гуляев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России получат 500 единиц вооружения и техники, а также около миллиона средств поражения различного калибра по итогам выполнения государственных контрактов, подписанных в рамках форума "Армия-2024". Об этом заявил начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев, его слова приводит пресс-служба Минобороны.Отмечается, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" состоялась церемония подписания и вручения государственных контрактов на общую сумму 500 миллиардов рублей.По словам Анатолия Гуляева, это стало важным этапом в реализации госпрограммы вооружения армии.Кроме этого, армия получит около миллиона средств поражения различного калибра, добавил он.Международный военно-технический форум "Армия-2024" традиционно проходит в подмосковной Кубинке в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа включительно. В этом году в нем участвуют свыше 120 иностранных компаний. В экспозиции представлено свыше 240 экспонатов экспортных образцов вооружения и техники. Запланировано около сотни научно-деловых мероприятий. Форум проходит в десятый раз и является крупнейшим для специализированной профессиональной аудитории. Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВОСвыше 120 иностранных компаний участвуют в форуме "Армия-2024"Россия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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армия и флот, форум "армия-2024", вооруженные силы россии, анатолий гуляев, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, новости
Армия России получит 500 единиц новой техники и вооружения
На форуме "Армия 2024" подписали контракты на полтриллиона рублей – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России получат 500 единиц вооружения и техники, а также около миллиона средств поражения различного калибра по итогам выполнения государственных контрактов, подписанных в рамках форума "Армия-2024". Об этом заявил начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев, его слова приводит пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" состоялась церемония подписания и вручения государственных контрактов на общую сумму 500 миллиардов рублей.
По словам Анатолия Гуляева, это стало важным этапом в реализации госпрограммы вооружения армии.
"В результате выполнения контрактов Вооруженные Силы получат свыше 500 единиц основных образцов вооружения и техники", – сказал Гуляев.
Кроме этого, армия получит около миллиона средств поражения различного калибра, добавил он.
Международный военно-технический форум "Армия-2024" традиционно проходит в подмосковной Кубинке в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа включительно. В этом году в нем участвуют свыше 120 иностранных компаний
. В экспозиции представлено свыше 240 экспонатов экспортных образцов вооружения и техники. Запланировано около сотни научно-деловых мероприятий. Форум проходит в десятый раз и является крупнейшим для специализированной профессиональной аудитории.
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