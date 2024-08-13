https://crimea.ria.ru/20240813/armiya-rossii-poluchit-500-edinits-novoy-tekhniki-i-vooruzheniya-1139569703.html

Армия России получит 500 единиц новой техники и вооружения

Армия России получит 500 единиц новой техники и вооружения - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Армия России получит 500 единиц новой техники и вооружения

Вооруженные силы России получат 500 единиц вооружения и техники, а также около миллиона средств поражения различного калибра по итогам выполнения... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T17:17

2024-08-13T17:17

2024-08-13T17:17

армия и флот

форум "армия-2024"

вооруженные силы россии

анатолий гуляев

военно-промышленный комплекс (впк)

оборонно-промышленный комплекс россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России получат 500 единиц вооружения и техники, а также около миллиона средств поражения различного калибра по итогам выполнения государственных контрактов, подписанных в рамках форума "Армия-2024". Об этом заявил начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев, его слова приводит пресс-служба Минобороны.Отмечается, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" состоялась церемония подписания и вручения государственных контрактов на общую сумму 500 миллиардов рублей.По словам Анатолия Гуляева, это стало важным этапом в реализации госпрограммы вооружения армии.Кроме этого, армия получит около миллиона средств поражения различного калибра, добавил он.Международный военно-технический форум "Армия-2024" традиционно проходит в подмосковной Кубинке в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа включительно. В этом году в нем участвуют свыше 120 иностранных компаний. В экспозиции представлено свыше 240 экспонатов экспортных образцов вооружения и техники. Запланировано около сотни научно-деловых мероприятий. Форум проходит в десятый раз и является крупнейшим для специализированной профессиональной аудитории. Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВОСвыше 120 иностранных компаний участвуют в форуме "Армия-2024"Россия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, форум "армия-2024", вооруженные силы россии, анатолий гуляев, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, новости