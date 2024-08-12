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Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО
Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО
Четыре условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США назвал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Соответствующее... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T11:42
2024-08-12T11:57
андрей белоусов
министерство обороны рф
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коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Четыре условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США назвал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Соответствующее заявление он сделал на на церемонии открытия форума "Армия-2024".Второе условие, по его словам, это применение новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов.Третье условие – создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект.Министр обороны обратил внимание, что вооруженное противостояние вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны БелоусовВ России резко выросло производство FPV-дроновСвыше 120 иностранных компаний участвуют в форуме "Армия-2024"
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андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, россия, коллективный запад, сша, в мире
Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО

Белоусов назвал условия достижения успеха в СВО при противостоянии с коллективным Западом

11:42 12.08.2024 (обновлено: 11:57 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Четыре условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США назвал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Соответствующее заявление он сделал на на церемонии открытия форума "Армия-2024".

"Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое – это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего – высокоточным оружием", – сказал Белоусов.

Второе условие, по его словам, это применение новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов.
Третье условие – создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект.

"И четвертое – это постоянное совершенствование подготовки военных кадров. Главным образом – командного состава", – подытожил Белоусов.

Министр обороны обратил внимание, что вооруженное противостояние вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка.
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Андрей БелоусовМинистерство обороны РФНовостиРоссияКоллективный ЗападСШАВ мире
 
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