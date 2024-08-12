https://crimea.ria.ru/20240812/belousov-nazval-chetyre-usloviya-dostizheniya-uspekha-v-svo-1139533908.html

Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО

Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО

Четыре условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США назвал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Соответствующее... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T11:42

2024-08-12T11:42

2024-08-12T11:57

андрей белоусов

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коллективный запад

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Четыре условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США назвал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Соответствующее заявление он сделал на на церемонии открытия форума "Армия-2024".Второе условие, по его словам, это применение новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов.Третье условие – создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект.Министр обороны обратил внимание, что вооруженное противостояние вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны БелоусовВ России резко выросло производство FPV-дроновСвыше 120 иностранных компаний участвуют в форуме "Армия-2024"

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андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, россия, коллективный запад, сша, в мире