https://crimea.ria.ru/20240730/v-rossii-rezko-vyroslo-proizvodstvo-fpv-dronov-1139245544.html

В России резко выросло производство FPV-дронов

В России резко выросло производство FPV-дронов - РИА Новости Крым, 30.07.2024

В России резко выросло производство FPV-дронов

В России нарастили производство FPV-дронов до 4 тысяч аппаратов в сутки. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T17:21

2024-07-30T17:21

2024-07-30T17:24

андрей белоусов

производство

военно-промышленный комплекс (впк)

оборонно-промышленный комплекс россии

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россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В России нарастили производство FPV-дронов до 4 тысяч аппаратов в сутки. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа.Глава Минобороны также поздравил личный состав 45-ой гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск с днем ее основания и вручил военнослужащим соединения государственные награды.Весной в Крыму симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения, в том числе и оборонные заказы, в числе которых производство комплектующих лайнеров Superjet 100 и МС-21. В мае президент России Владимир Путин отметил, что Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу. Он поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил.По данным российского лидера, за время проведения спецоперации выпуск ракетно-артиллерийских вооружений в РФ увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненыхНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, производство, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, министерство обороны рф, россия, новости