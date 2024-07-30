Рейтинг@Mail.ru
В России резко выросло производство FPV-дронов - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240730/v-rossii-rezko-vyroslo-proizvodstvo-fpv-dronov-1139245544.html
В России резко выросло производство FPV-дронов
В России резко выросло производство FPV-дронов - РИА Новости Крым, 30.07.2024
В России резко выросло производство FPV-дронов
В России нарастили производство FPV-дронов до 4 тысяч аппаратов в сутки. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T17:21
2024-07-30T17:24
андрей белоусов
производство
военно-промышленный комплекс (впк)
оборонно-промышленный комплекс россии
министерство обороны рф
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131084528_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7950441512c9e68dd043643959ea8eaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В России нарастили производство FPV-дронов до 4 тысяч аппаратов в сутки. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа.Глава Минобороны также поздравил личный состав 45-ой гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск с днем ее основания и вручил военнослужащим соединения государственные награды.Весной в Крыму симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения, в том числе и оборонные заказы, в числе которых производство комплектующих лайнеров Superjet 100 и МС-21. В мае президент России Владимир Путин отметил, что Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу. Он поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил.По данным российского лидера, за время проведения спецоперации выпуск ракетно-артиллерийских вооружений в РФ увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненыхНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131084528_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_35fdbbd5db97341c1feeeb1b3365f7cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей белоусов, производство, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, министерство обороны рф, россия, новости
В России резко выросло производство FPV-дронов

До четырех тысяч в сутки выросло производство FPV-дронов в России – Белоусов

17:21 30.07.2024 (обновлено: 17:24 30.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИспытания боевых дронов военнослужащими
Испытания боевых дронов военнослужащими - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В России нарастили производство FPV-дронов до 4 тысяч аппаратов в сутки. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа.
"Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки", - отметил Белоусов.
Глава Минобороны также поздравил личный состав 45-ой гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск с днем ее основания и вручил военнослужащим соединения государственные награды.
Весной в Крыму симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения, в том числе и оборонные заказы, в числе которых производство комплектующих лайнеров Superjet 100 и МС-21.
В мае президент России Владимир Путин отметил, что Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу. Он поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил.
По данным российского лидера, за время проведения спецоперации выпуск ракетно-артиллерийских вооружений в РФ увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин
"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненых
Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска
 
Андрей БелоусовПроизводствоВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Оборонно-промышленный комплекс РоссииМинистерство обороны РФРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону
18:49Такого в Крыму еще не было: Константинов заявил о революции на селе
18:21Фуры смяли легковушку на Кубани – погибли трое детей и двое взрослых
18:07В Симферополе открылась школьная ярмарка
17:47В Волгоградской области полностью восстановили движение поездов после ЧП
17:39Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек
17:35Арест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулигана
17:21В России резко выросло производство FPV-дронов
17:10Каким оружием снарядят передаваемые Украине F-16
17:03"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненых
16:50Майнинг криптовалют в России легализован
16:44Работу популярных блогеров в России взяли под контроль
16:18Морских инспекторов в Севастополе будут судить за фиктивный зачет
16:08В России ограничили число сим-карт для одного абонента
15:53Треш-стримы запретили в России
15:43Разрушительная стихия: более 40 человек погибли при сходе оползня в Индии
15:25Пыль и бетон: что делают рабочие в художественном музее Cимферополя
15:06Цены на помидоры и огурцы в Крыму необоснованно завышены – минсельхоз
14:40Пассажирский КамАЗ на 86 мест вышел на маршрут в Крыму
14:25Трагедия в Карелии: на Беломорканале обнаружили тело еще одной погибшей
Лента новостейМолния