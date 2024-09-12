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Новые истребители пятого поколения доставлены в Воздушно-космические силы - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Новые истребители пятого поколения доставлены в Воздушно-космические силы
Новые истребители пятого поколения доставлены в Воздушно-космические силы - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Новые истребители пятого поколения доставлены в Воздушно-космические силы
Новую партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С передали в Воздушно-космические силы (ВКС) России. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T08:57
2024-09-12T10:15
ростех
авиация
воздушно-космический силы (вкс)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Новую партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С передали в Воздушно-космические силы (ВКС) России. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".Отмечается, что эти самолеты обладают высокими летно-техническими характеристиками. Они прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования.Для расширения серийного производства Су-57 на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации начали возводить дополнительное здание, где будут отрабатываться системы самолетов пятого поколения.В начале сентября пресс-служба "Ростеха" сообщала, что Воздушно-космические силы России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничьеНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаНовый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России
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РИА Новости Крым
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ростех, авиация, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, новости
Новые истребители пятого поколения доставлены в Воздушно-космические силы

Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей Су-57 и Су-35С

08:57 12.09.2024 (обновлено: 10:15 12.09.2024)
 
© Фото: Объединенная авиастроительная корпорацияВКС России передали истребители пятого поколения
ВКС России передали истребители пятого поколения
© Фото: Объединенная авиастроительная корпорация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Новую партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С передали в Воздушно-космические силы (ВКС) России. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".
Отмечается, что эти самолеты обладают высокими летно-техническими характеристиками. Они прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования.
"Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности. Также в высокой степени готовности находятся и самолеты Су-35С", — цитирует "Ростех" первого заместителя генерального директора госкорпорации Владимира Артякова.
Для расширения серийного производства Су-57 на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации начали возводить дополнительное здание, где будут отрабатываться системы самолетов пятого поколения.
В начале сентября пресс-служба "Ростеха" сообщала, что Воздушно-космические силы России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34.
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РостехАвиацияВоздушно-космический силы (ВКС)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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