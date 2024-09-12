https://crimea.ria.ru/20240912/novye-istrebiteli-pyatogo-pokoleniya-dostavleny-v-vozdushno-kosmicheskie-sily-1140292916.html

Новые истребители пятого поколения доставлены в Воздушно-космические силы

Новые истребители пятого поколения доставлены в Воздушно-космические силы - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Новые истребители пятого поколения доставлены в Воздушно-космические силы

Новую партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С передали в Воздушно-космические силы (ВКС) России. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T08:57

2024-09-12T08:57

2024-09-12T10:15

ростех

авиация

воздушно-космический силы (вкс)

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Новую партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С передали в Воздушно-космические силы (ВКС) России. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".Отмечается, что эти самолеты обладают высокими летно-техническими характеристиками. Они прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования.Для расширения серийного производства Су-57 на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации начали возводить дополнительное здание, где будут отрабатываться системы самолетов пятого поколения.В начале сентября пресс-служба "Ростеха" сообщала, что Воздушно-космические силы России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничьеНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаНовый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, авиация, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, новости