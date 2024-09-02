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ВКС России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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ВКС России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34
ВКС России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости Крым, 02.09.2024
ВКС России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34
В Воздушно-космические силы (ВКС) России поступила новая партия бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T08:46
2024-09-02T08:46
воздушно-космический силы (вкс)
су-34
армия и флот
вооруженные силы россии
ростех
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Воздушно-космические силы (ВКС) России поступила новая партия бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".По информации производителя, самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года и прошли комплекс наземных и летных испытаний.По словам первого замгендиректора "Ростеха" Владимира Артякова, у Су-34 высокие летные характеристики и широкие возможности в плане уничтожения объектов противника. Эти самолеты применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции и уже показали высокую эффективность в зоне спецоперации.Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Также отмечается, что самолет может работать при огневом противодействии противника, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий."Бомбардировщик оснащен неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения. Кроме того, Су-34 способен выполнять задачи воздушной разведки", - отмечается в сообщении.В конце августа Минобороны РФ сообщило, что бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Что значит для конфликта на Украине передача США Польше истребителей F-35Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаНовый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России
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РИА Новости Крым
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96
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воздушно-космический силы (вкс), су-34, армия и флот, вооруженные силы россии, ростех, новости
ВКС России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34

Новая партия бомбардировщиков Су-34 поступила в Воздушно-космические силы РФ

08:46 02.09.2024
 
© РостехВ Воздушно-космические силы (ВКС) России поступила новая партия бомбардировщиков Су-34
В Воздушно-космические силы (ВКС) России поступила новая партия бомбардировщиков Су-34
© Ростех
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Воздушно-космические силы (ВКС) России поступила новая партия бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Новосибирский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал ВКС России очередную партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34", — сообщают в госкорпорации.
По информации производителя, самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года и прошли комплекс наземных и летных испытаний.
По словам первого замгендиректора "Ростеха" Владимира Артякова, у Су-34 высокие летные характеристики и широкие возможности в плане уничтожения объектов противника. Эти самолеты применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции и уже показали высокую эффективность в зоне спецоперации.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Также отмечается, что самолет может работать при огневом противодействии противника, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий.
"Бомбардировщик оснащен неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения. Кроме того, Су-34 способен выполнять задачи воздушной разведки", - отмечается в сообщении.
В конце августа Минобороны РФ сообщило, что бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.
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Воздушно-космический силы (ВКС)Су-34Армия и флотВооруженные силы РоссииРостехНовости
 
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