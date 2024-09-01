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Что значит для конфликта на Украине передача США Польше истребителей F-35 - РИА Новости Крым, 01.09.2024
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Что значит для конфликта на Украине передача США Польше истребителей F-35
Что значит для конфликта на Украине передача США Польше истребителей F-35 - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Что значит для конфликта на Украине передача США Польше истребителей F-35
Передача США Польше многоцелевых истребителей четвертого поколения F-35 означает, что перевооружившееся по новому натовскому образцу польская армия передаст... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T21:31
2024-09-01T21:31
польша
радио "спутник в крыму"
мнения
сергей горбачев
сша
самолеты f-35
поставки западного оружия украине
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Передача США Польше многоцелевых истребителей четвертого поколения F-35 означает, что перевооружившееся по новому натовскому образцу польская армия передаст Украине стоявшие на ее вооружении советские самолеты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По словам Горбачева, перевооружение с переходом на американскую технику, происходящее в армиях стран НАТО, является очередным вызовом для России, поскольку означает, что старые образцы техники будут переданы Украине.Примером тому является Польша, которой США в ближайшее время пообещали передать закупленные многоцелевые истребители F-35.При этом на вооружении у поляков до сих пор находится советская авиация, которая достанется Киеву, подчеркнул он."Не все закрома Варшавского договора из боевых частей и складов хранения Украина вымыла вместе с Западом. И у поляков основными самолетами в составе их воздушного крыла – ВВС, ПВО – являются советские образцы. Они их должны передать украинцам, проведя определенную модернизацию. То, что будет выделено из Вооруженных сил Польши, все окажется на Украине, в воздушном пространстве", – считает Горбачев.Этот факт является очередным вызовом для России, учитывая, что "поляки, с учетом их гоноровости, агрессивности и желания поживиться на обломках Украины, представляют собой серьезную силу, с которой нужно считаться", добавил он.Учитывая это, а также то, что современная война – в значительной мере воздушно-космическая, военно-промышленный комплекс РФ, в свою очередь, тоже сегодня перестраивает все, что возможно, подчеркнул эксперт.В феврале 2024 года сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым сверхзвуковым истребителем ВКС России. Отмечалось, что он значительно превосходит аналогичные американские самолеты F-22 и F-35 по огневой мощи и разнообразию применяемых средств вооружения.В марте 2024 года на вооружение Воздушно-космических сил РФ поступил новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДЛРОиУ) А-50У.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска Российских летчиков знает весь мир – АксеновНовый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России
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польша, мнения, сергей горбачев, сша, самолеты f-35, поставки западного оружия украине, россия
Что значит для конфликта на Украине передача США Польше истребителей F-35

Польша передаст Украине советские самолеты после получения F-35 от США – эксперт

21:31 01.09.2024
 
© CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35. Архивное фото
Американский истребитель F-35. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Передача США Польше многоцелевых истребителей четвертого поколения F-35 означает, что перевооружившееся по новому натовскому образцу польская армия передаст Украине стоявшие на ее вооружении советские самолеты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
По словам Горбачева, перевооружение с переходом на американскую технику, происходящее в армиях стран НАТО, является очередным вызовом для России, поскольку означает, что старые образцы техники будут переданы Украине.
Примером тому является Польша, которой США в ближайшее время пообещали передать закупленные многоцелевые истребители F-35.

"Полякам придут F-35, другие образцы западной техники наполняют Войско польское. Машина это серьезная. Исполняется в нескольких вариантах. В том числе с укороченным вертикальным взлетом и с обычным взлетом-посадкой. Самолет этот относится к доминирующему ныне поколению самолетов, 4-му", – сказал Горбачев.

При этом на вооружении у поляков до сих пор находится советская авиация, которая достанется Киеву, подчеркнул он.
"Не все закрома Варшавского договора из боевых частей и складов хранения Украина вымыла вместе с Западом. И у поляков основными самолетами в составе их воздушного крыла – ВВС, ПВО – являются советские образцы. Они их должны передать украинцам, проведя определенную модернизацию. То, что будет выделено из Вооруженных сил Польши, все окажется на Украине, в воздушном пространстве", – считает Горбачев.
Этот факт является очередным вызовом для России, учитывая, что "поляки, с учетом их гоноровости, агрессивности и желания поживиться на обломках Украины, представляют собой серьезную силу, с которой нужно считаться", добавил он.
Учитывая это, а также то, что современная война – в значительной мере воздушно-космическая, военно-промышленный комплекс РФ, в свою очередь, тоже сегодня перестраивает все, что возможно, подчеркнул эксперт.
В феврале 2024 года сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым сверхзвуковым истребителем ВКС России. Отмечалось, что он значительно превосходит аналогичные американские самолеты F-22 и F-35 по огневой мощи и разнообразию применяемых средств вооружения.
В марте 2024 года на вооружение Воздушно-космических сил РФ поступил новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДЛРОиУ) А-50У.
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Радио "Спутник в Крыму"ПольшаМненияСергей ГорбачевСШАСамолеты F-35Поставки западного оружия УкраинеРоссия
 
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