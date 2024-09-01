https://crimea.ria.ru/20240901/chto-znachit-dlya-konflikta-na-ukraine-peredacha-ssha-polshe-istrebiteley-f-35-1139950511.html

Что значит для конфликта на Украине передача США Польше истребителей F-35

Что значит для конфликта на Украине передача США Польше истребителей F-35 - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Что значит для конфликта на Украине передача США Польше истребителей F-35

Передача США Польше многоцелевых истребителей четвертого поколения F-35 означает, что перевооружившееся по новому натовскому образцу польская армия передаст... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T21:31

2024-09-01T21:31

2024-09-01T21:31

польша

радио "спутник в крыму"

мнения

сергей горбачев

сша

самолеты f-35

поставки западного оружия украине

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Передача США Польше многоцелевых истребителей четвертого поколения F-35 означает, что перевооружившееся по новому натовскому образцу польская армия передаст Украине стоявшие на ее вооружении советские самолеты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По словам Горбачева, перевооружение с переходом на американскую технику, происходящее в армиях стран НАТО, является очередным вызовом для России, поскольку означает, что старые образцы техники будут переданы Украине.Примером тому является Польша, которой США в ближайшее время пообещали передать закупленные многоцелевые истребители F-35.При этом на вооружении у поляков до сих пор находится советская авиация, которая достанется Киеву, подчеркнул он."Не все закрома Варшавского договора из боевых частей и складов хранения Украина вымыла вместе с Западом. И у поляков основными самолетами в составе их воздушного крыла – ВВС, ПВО – являются советские образцы. Они их должны передать украинцам, проведя определенную модернизацию. То, что будет выделено из Вооруженных сил Польши, все окажется на Украине, в воздушном пространстве", – считает Горбачев.Этот факт является очередным вызовом для России, учитывая, что "поляки, с учетом их гоноровости, агрессивности и желания поживиться на обломках Украины, представляют собой серьезную силу, с которой нужно считаться", добавил он.Учитывая это, а также то, что современная война – в значительной мере воздушно-космическая, военно-промышленный комплекс РФ, в свою очередь, тоже сегодня перестраивает все, что возможно, подчеркнул эксперт.В феврале 2024 года сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым сверхзвуковым истребителем ВКС России. Отмечалось, что он значительно превосходит аналогичные американские самолеты F-22 и F-35 по огневой мощи и разнообразию применяемых средств вооружения.В марте 2024 года на вооружение Воздушно-космических сил РФ поступил новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДЛРОиУ) А-50У.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска Российских летчиков знает весь мир – АксеновНовый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России

польша

сша

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, мнения, сергей горбачев, сша, самолеты f-35, поставки западного оружия украине, россия