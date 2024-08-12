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Российских летчиков знает весь мир – Аксенов
Российских летчиков знает весь мир – Аксенов - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Российских летчиков знает весь мир – Аксенов
Имена российских, советских летчиков знает весь мир. Сегодня наши пилоты достойно продолжают боевые традиции предшественников и громят врага в зоне... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T09:50
2024-08-12T09:50
2024-08-12T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Имена российских, советских летчиков знает весь мир. Сегодня наши пилоты достойно продолжают боевые традиции предшественников и громят врага в зоне спецоперации. Об этом заявил в своем поздравлении личному составу и ветеранам ВВС РФ с профессиональным праздником глава Крыма Сергей Аксенов."У отечественной авиации богатая и славная история. Имена многих наших прославленных летчиков знает весь мир. Мастерство советских асов, талант инженеров и конструкторов, самоотверженный труд рабочих авиазаводов стали важным фактором Великой Победы", - написал он в своем Telegram-канале.По словам главы региона, сегодня российские пилоты продолжают боевые традиции предшественников, они громят позиции противника в зоне проведения спецоперации, наносят удары по вражеским тылам. Аксенов назвал господство в воздухе – ключом к победе.Также он напомнил слова выдающегося советского авиаконструктора генерал-майор-инженера Владимира Мясищева: "Мало полюбить небо, надо, чтобы небо полюбило тебя. А оно любит смелых, знающих, трудолюбивых".В конце июля сообщалось, что командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш был назначен заместителем главкома ВКС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт – это везение: Герой России Сергей ЗалетинВ небе над Крымом "Ночные ведьмы": Керченско-Эльтигенской операции 80 лет
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военно-воздушные силы (ввс) россии, сергей аксенов, россия, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости, крым
Российских летчиков знает весь мир – Аксенов
Аксенов поздравил личный состав и ветеранов ВВС РФ с профессиональным праздником
СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Имена российских, советских летчиков знает весь мир. Сегодня наши пилоты достойно продолжают боевые традиции предшественников и громят врага в зоне спецоперации. Об этом заявил в своем поздравлении личному составу и ветеранам ВВС РФ с профессиональным праздником глава Крыма Сергей Аксенов.
"У отечественной авиации богатая и славная история. Имена многих наших прославленных летчиков знает весь мир. Мастерство советских асов, талант инженеров и конструкторов, самоотверженный труд рабочих авиазаводов стали важным фактором Великой Победы", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, сегодня российские пилоты продолжают боевые традиции предшественников, они громят позиции противника в зоне проведения спецоперации, наносят удары по вражеским тылам. Аксенов назвал господство в воздухе – ключом к победе.
Также он напомнил слова выдающегося советского авиаконструктора генерал-майор-инженера Владимира Мясищева: "Мало полюбить небо, надо, чтобы небо полюбило тебя. А оно любит смелых, знающих, трудолюбивых".
"Сегодня праздник именно таких людей, любимцев и защитников русского неба. Истинных героев нашей страны. День Военно-воздушных сил России", - написал глава РК, пожелав личному составу, ветеранам ВВС, а также всем, кто связан с военной авиацией, здоровья, благополучия и новых успехов в служении Российской Федерации.
В конце июля сообщалось, что командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш был назначен
заместителем главкома ВКС России.
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