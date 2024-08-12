https://crimea.ria.ru/20240812/rossiyskikh-letchikov-znaet-ves-mir--aksenov-1139529262.html

Российских летчиков знает весь мир – Аксенов

Российских летчиков знает весь мир – Аксенов - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Российских летчиков знает весь мир – Аксенов

Имена российских, советских летчиков знает весь мир. Сегодня наши пилоты достойно продолжают боевые традиции предшественников и громят врага в зоне... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T09:50

2024-08-12T09:50

2024-08-12T09:50

военно-воздушные силы (ввс) россии

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Имена российских, советских летчиков знает весь мир. Сегодня наши пилоты достойно продолжают боевые традиции предшественников и громят врага в зоне спецоперации. Об этом заявил в своем поздравлении личному составу и ветеранам ВВС РФ с профессиональным праздником глава Крыма Сергей Аксенов."У отечественной авиации богатая и славная история. Имена многих наших прославленных летчиков знает весь мир. Мастерство советских асов, талант инженеров и конструкторов, самоотверженный труд рабочих авиазаводов стали важным фактором Великой Победы", - написал он в своем Telegram-канале.По словам главы региона, сегодня российские пилоты продолжают боевые традиции предшественников, они громят позиции противника в зоне проведения спецоперации, наносят удары по вражеским тылам. Аксенов назвал господство в воздухе – ключом к победе.Также он напомнил слова выдающегося советского авиаконструктора генерал-майор-инженера Владимира Мясищева: "Мало полюбить небо, надо, чтобы небо полюбило тебя. А оно любит смелых, знающих, трудолюбивых".В конце июля сообщалось, что командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш был назначен заместителем главкома ВКС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт – это везение: Герой России Сергей ЗалетинВ небе над Крымом "Ночные ведьмы": Керченско-Эльтигенской операции 80 лет

https://crimea.ria.ru/20240812/aviatsiya-na-strazhe-rossii--infografika-ko-dnyu-vvs-1139524902.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-воздушные силы (ввс) россии, сергей аксенов, россия, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости, крым