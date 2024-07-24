https://crimea.ria.ru/20240724/naznachen-novyy-zamestitel-glavnokomanduyuschego-vks-rossii-1139109834.html
Назначен новый заместитель главнокомандующего ВКС России
Назначен новый заместитель главнокомандующего ВКС России - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Назначен новый заместитель главнокомандующего ВКС России
Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами – заместителем главнокомандующего Военно-космическими силами (ВКС) России,... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T22:27
2024-07-24T22:27
2024-07-24T22:27
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля – РИА Новости Крым. Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами – заместителем главнокомандующего Военно-космическими силами (ВКС) России, следует из данных на сайте Министерства обороны РФ.Должность командующего дальней авиацией, которую ранее занимал Кобылаш, займет генерал-майор Сергей Кувалдин.Сергей Кобылаш командовал российской дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант, Герой России, заслуженный военный летчик РФ. Участник Первой и Второй чеченских войн, вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.В 2015-2016 годах работал начальником 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ. В 2012-2015 годах – начальник авиации Военно-воздушных сил.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, армия и флот, новости, авиация
Назначен новый заместитель главнокомандующего ВКС России
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш назначен заместителем главкома ВКС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля – РИА Новости Крым. Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами – заместителем главнокомандующего Военно-космическими силами (ВКС) России, следует из данных на сайте Министерства обороны РФ.
Должность командующего дальней авиацией, которую ранее занимал Кобылаш, займет генерал-майор Сергей Кувалдин.
Сергей Кобылаш командовал российской дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант, Герой России, заслуженный военный летчик РФ. Участник Первой и Второй чеченских войн, вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
В 2015-2016 годах работал начальником 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ. В 2012-2015 годах – начальник авиации Военно-воздушных сил.