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Над Черным морем и тремя регионами сбили семь вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Над Черным морем и тремя регионами сбили семь вражеских беспилотников
Над Черным морем и тремя регионами сбили семь вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Над Черным морем и тремя регионами сбили семь вражеских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь семь украинских беспилотников, в том числе один - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T07:26
2024-10-29T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь семь украинских беспилотников, в том числе один - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, два над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области.Минувшей ночью дежурными средствами ПВО был сбит 51 дрон над Азовским морем, а также Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре области РоссииНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотникаТри беспилотника сбиты над Черным морем
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости крыма, черное море
Над Черным морем и тремя регионами сбили семь вражеских беспилотников

Над Черным морем и тремя областями России сбиты семь дронов ВСУ

07:26 29.10.2024 (обновлено: 07:43 29.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь семь украинских беспилотников, в том числе один - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, два над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области.
Минувшей ночью дежурными средствами ПВО был сбит 51 дрон над Азовским морем, а также Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областями.
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