https://crimea.ria.ru/20241027/50-dronov-sbity-nad-azovskim-morem-i-regionami-rossii--1141374490.html

Массированная атака – над Азовским морем и регионами России сбили 51 дрон

Массированная атака – над Азовским морем и регионами России сбили 51 дрон - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Массированная атака – над Азовским морем и регионами России сбили 51 дрон

Украинские боевики предприняли новую попытку атаковать регионы России при помощи беспилотников. Над Азовским морем и семью регионами России отражена... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T08:37

2024-10-27T08:37

2024-10-27T09:04

министерство обороны рф

азовское море

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новости

безопасность

воронежская область

тамбовская область

белгородская область

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111642/74/1116427429_0:413:1501:1257_1920x0_80_0_0_fe2af16c66e7136f9231cc9497bea9c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики предприняли новую попытку атаковать регионы России при помощи беспилотников. Над Азовским морем и семью регионами России отражена массированная атака, сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, в течение ночи над Азовским морем, а также Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областями сбит 51 дрон.По данным губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, красный уровень опасности действовал в регионе до утра воскресенья, силы ПВО отразили вс попытки атаковать."На земле специалисты всю ночь обезвреживали обломки сбитых беспилотников. Эта работа продолжается и сейчас. Благодарю все экстренные службы региона за профессионализм и слаженную работу", - написал он в Telegram.Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе всю ночь сохранялась угроза атаки БПЛА. При отражении беспилотной атаки вспыхнула трава, пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет.Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников. В течение субботы массированные атаки на приграничье и области продолжались. Попытки воздушной атаки были отражены над Липецкой, Брянской, Орловской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре области РоссииНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотникаТри беспилотника сбиты над Черным морем

азовское море

воронежская область

тамбовская область

белгородская область

брянская область

липецкая область

орловская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, азовское море, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, воронежская область, тамбовская область, белгородская область, брянская область, липецкая область, орловская область, курская область