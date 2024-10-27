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Массированная атака – над Азовским морем и регионами России сбили 51 дрон - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Массированная атака – над Азовским морем и регионами России сбили 51 дрон
Массированная атака – над Азовским морем и регионами России сбили 51 дрон - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Массированная атака – над Азовским морем и регионами России сбили 51 дрон
Украинские боевики предприняли новую попытку атаковать регионы России при помощи беспилотников. Над Азовским морем и семью регионами России отражена... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T08:37
2024-10-27T09:04
министерство обороны рф
азовское море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
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белгородская область
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики предприняли новую попытку атаковать регионы России при помощи беспилотников. Над Азовским морем и семью регионами России отражена массированная атака, сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, в течение ночи над Азовским морем, а также Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областями сбит 51 дрон.По данным губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, красный уровень опасности действовал в регионе до утра воскресенья, силы ПВО отразили вс попытки атаковать."На земле специалисты всю ночь обезвреживали обломки сбитых беспилотников. Эта работа продолжается и сейчас. Благодарю все экстренные службы региона за профессионализм и слаженную работу", - написал он в Telegram.Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе всю ночь сохранялась угроза атаки БПЛА. При отражении беспилотной атаки вспыхнула трава, пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет.Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников. В течение субботы массированные атаки на приграничье и области продолжались. Попытки воздушной атаки были отражены над Липецкой, Брянской, Орловской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре области РоссииНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотникаТри беспилотника сбиты над Черным морем
азовское море
воронежская область
тамбовская область
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министерство обороны рф, азовское море, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, воронежская область, тамбовская область, белгородская область, брянская область, липецкая область, орловская область, курская область
Массированная атака – над Азовским морем и регионами России сбили 51 дрон

Над Азовским морем и семью регионами России силы ПВО сбили 51 беспилотник

08:37 27.10.2024 (обновлено: 09:04 27.10.2024)
 
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© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики предприняли новую попытку атаковать регионы России при помощи беспилотников. Над Азовским морем и семью регионами России отражена массированная атака, сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, в течение ночи над Азовским морем, а также Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областями сбит 51 дрон.
"Восемнадцать БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области. Шестнадцать сбиты над территорией Белгородской области. По четыре дрона уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей. Три беспилотника – над территорией Воронежской области и один сбит над Курской областью. Также украинский БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.
По данным губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, красный уровень опасности действовал в регионе до утра воскресенья, силы ПВО отразили вс попытки атаковать.
"На земле специалисты всю ночь обезвреживали обломки сбитых беспилотников. Эта работа продолжается и сейчас. Благодарю все экстренные службы региона за профессионализм и слаженную работу", - написал он в Telegram.
Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе всю ночь сохранялась угроза атаки БПЛА. При отражении беспилотной атаки вспыхнула трава, пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников. В течение субботы массированные атаки на приграничье и области продолжались. Попытки воздушной атаки были отражены над Липецкой, Брянской, Орловской областями.
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