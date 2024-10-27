https://crimea.ria.ru/20241027/ataka-dronov-na-voronezhskuyu-oblast--chto-izvestno--1141374290.html

Атака дронов на Воронежскую область – что известно

Атака дронов на Воронежскую область – что известно - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Атака дронов на Воронежскую область – что известно

Восемь украинских беспилотников уничтожены за ночь над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T07:02

2024-10-27T07:02

2024-10-27T07:06

воронежская область

александр гусев

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пво

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Восемь украинских беспилотников уничтожены за ночь над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Опасность атаки дронов была объявлена над областью вечером в субботу. Тревога сохранялась в течение всей ночи."Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА. По предварительной информации, в одном из районов в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы", - написал Гусев в Telegram.По его данным, огонь был быстро потушен. Жертв и пострадавших нет.Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников. В течение субботы массированные атаки на приграничье и области продолжались. Попытки воздушной атаки были отражены над Липецкой, Брянской, Орловской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотникиДроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителяРоссийские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пво, безопасность, новости