https://crimea.ria.ru/20241026/massirovannaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-pvo-prodolzhaet-sbivat-drony-1141373866.html

Массированная атака ВСУ на регионы России: ПВО продолжает сбивать дроны

Массированная атака ВСУ на регионы России: ПВО продолжает сбивать дроны - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Массированная атака ВСУ на регионы России: ПВО продолжает сбивать дроны

Российская ПВО уничтожила по четыре украинских беспилотника над Белгородской, Липецкой и Орловской областями и один - над Брянской областью, сообщило Минобороны РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T22:46

2024-10-26T22:46

2024-10-26T23:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила по четыре украинских беспилотника над Белгородской, Липецкой и Орловской областями и один - над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."С 20.00 до 22.00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. По четыре БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей и один БПЛА сбит над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что силы ПВО до 18 часов 26 октября уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами.Из них пять над Орловской, три над Белгородской, четыре над Липецкой и один над Брянской областями.В небе над некоторыми регионами враг появлялся дважды. Раньше всех атаке беспилотников подверглась Белгородская область. В 10 утра в Минобороны сообщили об уничтожении двух БПЛА, еще один был ликвидирован в середине дня.Около часа дня дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью и еще три – над Орловской. После шести часов вечера губернатор региона Андрей Клычков сообщил о сбитии еще двух вражеских БПЛА.Кроме того, как сообщили в Минобороны, с 14.50 до 15.30 по московскому времени были пресечены очередные попытки Киева совершить террористические атаки c применением БПЛА в Липецкой области. По данным ведомства, здесь было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее сообщалось, что минувшей ночью 26 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников, из них 8 – над территорией Брянской области.В ночь на 23 октября ВСУ атаковали Крым беспилотниками, тогда российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских БПЛА самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены склады с БПЛА и военным имуществом: итоги боев за суткиНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво, новости, министерство обороны рф