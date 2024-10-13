https://crimea.ria.ru/20241013/unichtozheny-sklady-s-bpla-i-voennym-imuschestvom-itogi-boev-za-sutki-1141048690.html

Уничтожены склады с БПЛА и военным имуществом: итоги боев за сутки

Уничтожены склады с БПЛА и военным имуществом: итоги боев за сутки - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Уничтожены склады с БПЛА и военным имуществом: итоги боев за сутки

За сутки в зоне специальной военной операции украинская армия потеряла более 1800 человек. Российские подразделения уничтожили склад БПЛА, четыре полевых... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T13:11

2024-10-13T13:11

2024-10-13T13:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции украинская армия потеряла более 1800 человек. Российские подразделения уничтожили склад БПЛА, четыре полевых скалада боеприпасов и два склада с военным имуществом ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях наносили поражение противнику в районах населенных пунктов Охримовка, Чайковка, Липцы Харьковской области и Катериновка Сумской области. Потери ВСУ составили до 40 боевиков и семь единиц техники, а также склад БПЛА.Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. Бои шли в районе населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ составили около 510 военнослужащих и 21 единица техники. Также были уничтожены станция контрбатарейной борьбы производства США и три склада боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Юг" продвинулись вглубь обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Курахово и Елизаветовка Донецкой Народной Республики.Потери украинских боевиков составили до 615 военнослужащих и 11 единиц техники. Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Группировка "Центр"освободила село Михайловка Донецкой Народной Республики. Бои шли в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск.Противник потерял до 460 военнослужащих и 13 единиц техники.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Доброволье в ДНР и Малиновка в Запорожской области. В итоге противник потерял до 130 военнослужащих и шесть единиц техники.Группировка "Днепр" проводила боевые действия в районах населенных пунктов Шляховое, Никольское, Приднепровское, Токаревка Херсонской области, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих и шесть единиц техники. Кроме того, была уничтожена станция контрбатарейной борьбы и два склада военного имущества.За сутки средствами ПВО были сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотников самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Угледар ВСУ потеряли еще 400 боевиков в Курской областиУкраина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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