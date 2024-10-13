https://crimea.ria.ru/20241013/36-bespilotnikov-i-dva-neptuna---rabota-rossiyskoy-pvo-za-sutki-1141048356.html
36 беспилотников и два "Нептуна" - работа российской ПВО за сутки
36 беспилотников и два "Нептуна" - работа российской ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 13.10.2024
36 беспилотников и два "Нептуна" - работа российской ПВО за сутки
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотников РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T12:24
2024-10-13T12:24
2024-10-13T12:24
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе Армия России освободила Гродовку в ДНРАрмия России освободила Угледар
https://crimea.ria.ru/20241013/rossiyskie-voyska-osvobodili-mikhaylovku-v-dnr-1141048171.html
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пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
36 беспилотников и два "Нептуна" - работа российской ПВО за сутки
ПВО уничтожила за сутки 36 украинских беспилотников и два "Нептуна"