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В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спасти

В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спасти - РИА Новости Крым, 13.10.2024

В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спасти

Ночью в Севастополе на территории садоводческого товарищества "Рыбак-5" сотрудники МЧС спасли двух человек, которые оказались в подтопленном доме. Из-за... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T10:47

2024-10-13T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Ночью в Севастополе на территории садоводческого товарищества "Рыбак-5" сотрудники МЧС спасли двух человек, которые оказались в подтопленном доме. Из-за сильного ливня уровень воды поднялся до критической отметки, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.За ночь спасателям поступило несколько сообщений о происшествиях, связанных с непогодой. Так, в Терновском лесничестве гроза и ливень застигли врасплох туриста."Мужчина 27-ми лет не сверился с прогнозом погоды, промок, заблудился и обратился в МЧС России. Ему на помощь пришли спасатели Специализированного отряда: обнаружили и помогли выбраться из леса", - сообщают спасатели.По информации МЧС, за сутки в Севастополе выпало более трети месячной нормы осадков. Для ликвидации последствий разгула стихии в городе создали оперативный штаб. Циклон остановил работу морского транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти циклона: погода в Крыму в воскресеньеВ Крыму ожидаются очень сильные дожди - возможны подтопления Сильный шторм идет на Севастополь - предупреждение МЧС

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