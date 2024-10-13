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В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спасти - РИА Новости Крым, 13.10.2024
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В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спасти
В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спасти - РИА Новости Крым, 13.10.2024
В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спасти
Ночью в Севастополе на территории садоводческого товарищества "Рыбак-5" сотрудники МЧС спасли двух человек, которые оказались в подтопленном доме. Из-за... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Ночью в Севастополе на территории садоводческого товарищества "Рыбак-5" сотрудники МЧС спасли двух человек, которые оказались в подтопленном доме. Из-за сильного ливня уровень воды поднялся до критической отметки, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.За ночь спасателям поступило несколько сообщений о происшествиях, связанных с непогодой. Так, в Терновском лесничестве гроза и ливень застигли врасплох туриста."Мужчина 27-ми лет не сверился с прогнозом погоды, промок, заблудился и обратился в МЧС России. Ему на помощь пришли спасатели Специализированного отряда: обнаружили и помогли выбраться из леса", - сообщают спасатели.По информации МЧС, за сутки в Севастополе выпало более трети месячной нормы осадков. Для ликвидации последствий разгула стихии в городе создали оперативный штаб. Циклон остановил работу морского транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти циклона: погода в Крыму в воскресеньеВ Крыму ожидаются очень сильные дожди - возможны подтопления Сильный шторм идет на Севастополь - предупреждение МЧС
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севастополь, погода в крыму, крым, новости, мчс севастополя
В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спасти

В Севастополе двух человек спасли из затопленного дома

10:47 13.10.2024 (обновлено: 11:12 13.10.2024)
 
© МЧС РоссииПодтопление в Севастополе
Подтопление в Севастополе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Ночью в Севастополе на территории садоводческого товарищества "Рыбак-5" сотрудники МЧС спасли двух человек, которые оказались в подтопленном доме. Из-за сильного ливня уровень воды поднялся до критической отметки, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.
"Вода поднялась почти на полтора метра. Мужчина и женщина опасались, что из-за прибывающего потока не смогут сами покинуть дом. Их эвакуировали в безопасное место сотрудники шестой пожарно-спасательной части МЧС России. Люди разместились у близких", - говорится в сообщении.
За ночь спасателям поступило несколько сообщений о происшествиях, связанных с непогодой. Так, в Терновском лесничестве гроза и ливень застигли врасплох туриста.
"Мужчина 27-ми лет не сверился с прогнозом погоды, промок, заблудился и обратился в МЧС России. Ему на помощь пришли спасатели Специализированного отряда: обнаружили и помогли выбраться из леса", - сообщают спасатели.
По информации МЧС, за сутки в Севастополе выпало более трети месячной нормы осадков. Для ликвидации последствий разгула стихии в городе создали оперативный штаб. Циклон остановил работу морского транспорта.
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