Рейтинг@Mail.ru
Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241013/novyy-proryv-boevikov-v-kurskoy-oblasti-i-pyat-kontratak-otrazili-vs-rf-1141049227.html
Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ
Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ
В Курской области за прошедшие сутки были отражены пять контратак украинских формирований. Кроме того, была пресечена попытка ВСУ прорваться через... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T14:09
2024-10-13T14:24
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140466729_0:303:3072:2031_1920x0_80_0_0_7c6f5a8b029974b5517e3e9fa7819234.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки были отражены пять контратак украинских формирований. Кроме того, была пресечена попытка ВСУ прорваться через государственную границу в направлении поселка Новый Путь. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово.В результате этих военных действий противник за сутки потерял до 80 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, боевая машина пехоты "Bradley" производства США, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бурынь, Бунякино, Великая Чернетчина, Журавка, Искрисковщина, Кияница, Мирлоги, Новая Слобода, Ободы, Павловка, Петрушевка, Речки, Ровное, Степановка, Сумы и Шпиль.Всего за сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, одна самоходка, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили село Михайловка в ДНР, а также нанесли существенные потери противнику в зоне специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще 400 боевиков в Курской областиВ Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиковРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140466729_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b15a682cc959a1224eb2e0bc741dd653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости
Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ

В Курской области отразили прорыв ВСУ через границу и взяли в плен восемь боевиков

14:09 13.10.2024 (обновлено: 14:24 13.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области.
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки были отражены пять контратак украинских формирований. Кроме того, была пресечена попытка ВСУ прорваться через государственную границу в направлении поселка Новый Путь. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово.
В результате этих военных действий противник за сутки потерял до 80 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, боевая машина пехоты "Bradley" производства США, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.
Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бурынь, Бунякино, Великая Чернетчина, Журавка, Искрисковщина, Кияница, Мирлоги, Новая Слобода, Ободы, Павловка, Петрушевка, Речки, Ровное, Степановка, Сумы и Шпиль.
Всего за сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, одна самоходка, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили село Михайловка в ДНР, а также нанесли существенные потери противнику в зоне специальной военной операции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ потеряли еще 400 боевиков в Курской области
В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков
Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР
 
Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Крымский мост сейчас: третий час растет очередь на выезд из Крыма
14:57Два поезда столкнулись – вагоны с пассажирами упали в воду в Египте
14:09Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ
13:51Последствия циклона в Крыму - информация МЧС
13:11Уничтожены склады с БПЛА и военным имуществом: итоги боев за сутки
12:55Прощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружение
12:2436 беспилотников и два "Нептуна" - работа российской ПВО за сутки
11:55Российские войска освободили Михайловку в ДНР
11:12Два бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона
10:47В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спасти
10:11Дело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СК
09:51Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий
09:33Циклон остановил паром и катера в Севастополе
09:10Женщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка
08:39В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены
08:10Россия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - Путин
07:44В Якутии самолет совершил аварийную посадку
07:31ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя областями России
07:01Количество гостей Воронцовского дворца выросло на 20% - с чем это связано
00:01Во власти циклона: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния