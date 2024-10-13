https://crimea.ria.ru/20241013/novyy-proryv-boevikov-v-kurskoy-oblasti-i-pyat-kontratak-otrazili-vs-rf-1141049227.html
Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ
Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ
В Курской области за прошедшие сутки были отражены пять контратак украинских формирований. Кроме того, была пресечена попытка ВСУ прорваться через... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T14:09
2024-10-13T14:09
2024-10-13T14:24
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки были отражены пять контратак украинских формирований. Кроме того, была пресечена попытка ВСУ прорваться через государственную границу в направлении поселка Новый Путь. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово.В результате этих военных действий противник за сутки потерял до 80 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, боевая машина пехоты "Bradley" производства США, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бурынь, Бунякино, Великая Чернетчина, Журавка, Искрисковщина, Кияница, Мирлоги, Новая Слобода, Ободы, Павловка, Петрушевка, Речки, Ровное, Степановка, Сумы и Шпиль.Всего за сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, одна самоходка, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили село Михайловка в ДНР, а также нанесли существенные потери противнику в зоне специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще 400 боевиков в Курской областиВ Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиковРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости
Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ
В Курской области отразили прорыв ВСУ через границу и взяли в плен восемь боевиков
14:09 13.10.2024 (обновлено: 14:24 13.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки были отражены пять контратак украинских формирований. Кроме того, была пресечена попытка ВСУ прорваться через государственную границу в направлении поселка Новый Путь. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово.
В результате этих военных действий противник за сутки потерял до 80 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, боевая машина пехоты "Bradley" производства США, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.
Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бурынь, Бунякино, Великая Чернетчина, Журавка, Искрисковщина, Кияница, Мирлоги, Новая Слобода, Ободы, Павловка, Петрушевка, Речки, Ровное, Степановка, Сумы и Шпиль.
Всего за сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, одна самоходка, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили село Михайловка
в ДНР, а также нанесли существенные потери
противнику в зоне специальной военной операции.
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