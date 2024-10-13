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Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ

Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ

В Курской области за прошедшие сутки были отражены пять контратак украинских формирований. Кроме того, была пресечена попытка ВСУ прорваться через... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T14:09

2024-10-13T14:09

2024-10-13T14:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки были отражены пять контратак украинских формирований. Кроме того, была пресечена попытка ВСУ прорваться через государственную границу в направлении поселка Новый Путь. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово.В результате этих военных действий противник за сутки потерял до 80 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, боевая машина пехоты "Bradley" производства США, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бурынь, Бунякино, Великая Чернетчина, Журавка, Искрисковщина, Кияница, Мирлоги, Новая Слобода, Ободы, Павловка, Петрушевка, Речки, Ровное, Степановка, Сумы и Шпиль.Всего за сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, одна самоходка, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили село Михайловка в ДНР, а также нанесли существенные потери противнику в зоне специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще 400 боевиков в Курской областиВ Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиковРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости