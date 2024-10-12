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ВСУ потеряли еще 400 боевиков в Курской области
ВСУ потеряли еще 400 боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 12.10.2024
ВСУ потеряли еще 400 боевиков в Курской области
Российские подразделения за сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ в Курской области, семь солдат сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России в... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T14:21
2024-10-12T14:21
2024-10-12T14:18
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Российские подразделения за сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ в Курской области, семь солдат сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России в субботу.В течение минувших суток боевики предприняли пять попыток контратаковать российские позиции, в которых потеряли 60 военных, два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.Подразделения группы "Север" ударами армейской авиации и огнем артиллерии поразили формирования врага в районах Владимировки, Дарьино, Колмаков, Козачей Локни, Любимовки, Лебедевки, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Свердликово, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22 300 военнослужащих, 150 танков, 71 боевую машину пехоты, 98 бронетранспортеров, 907 боевых бронированных машин, 608 автомобилей, 185 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны, 22 единицы инженерной и другой техники, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.В зоне спецоперации за сутки Вооруженные силы России продвинулись вперед, уничтожив в боях до 1915 украинских военных, сообщалось ранее в субботней сводке Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиковВыплаты бойцам в Курской области: когда могут принять законАрмия России вернула под контроль два населенных пункта в Курской области
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новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сумская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Российские подразделения за сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ в Курской области, семь солдат сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России в субботу.
В течение минувших суток боевики предприняли пять попыток контратаковать российские позиции, в которых потеряли 60 военных, два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.
"За сутки потери ВСУ составили более 400 человек, уничтожены 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, 10 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен" - сообщает российское оборонное ведомство.
Подразделения группы "Север" ударами армейской авиации и огнем артиллерии поразили формирования врага в районах Владимировки, Дарьино, Колмаков, Козачей Локни, Любимовки, Лебедевки, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Свердликово, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22 300 военнослужащих, 150 танков, 71 боевую машину пехоты, 98 бронетранспортеров, 907 боевых бронированных машин, 608 автомобилей, 185 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны, 22 единицы инженерной и другой техники, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
В зоне спецоперации за сутки Вооруженные силы России продвинулись вперед, уничтожив в боях до 1915 украинских военных
, сообщалось ранее в субботней сводке Минобороны.
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