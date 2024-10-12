https://crimea.ria.ru/20241012/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1141032780.html

У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 12.10.2024

У Крымского моста выросла очередь

В субботу днем перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала образовываться пробка. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T13:05

2024-10-12T13:05

2024-10-12T13:06

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В субботу днем перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала образовываться пробка. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Краснодарского края проезд остается свободным.В течение ночи и утра субботы затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обоих сторон мостового перехода не было.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма