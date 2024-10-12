Рейтинг@Mail.ru
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20241012/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1141032780.html
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 12.10.2024
У Крымского моста выросла очередь
В субботу днем перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала образовываться пробка. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T13:05
2024-10-12T13:06
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713009_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_66ec040699e0d07c4195f765f001f258.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В субботу днем перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала образовываться пробка. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Краснодарского края проезд остается свободным.В течение ночи и утра субботы затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обоих сторон мостового перехода не было.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713009_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_e0319c1c4ed5fd49e7009b8e1699e390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь

Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ожидают 50 машин

13:05 12.10.2024 (обновлено: 13:06 12.10.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В субботу днем перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала образовываться пробка. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"К 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Со стороны Краснодарского края проезд остается свободным.
В течение ночи и утра субботы затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обоих сторон мостового перехода не было.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой
13:05У Крымского моста выросла очередь
12:54После убийства сотрудников МВД в Ингушетии возбуждено уголовное дело
12:41На Украине поражены энергетические объекты оборонного комплекса
12:26Вам пишет "министр" – в Крыму развеяли новый фейк
12:0912 многоквартирных домов в Керчи не готовы к холодам
11:38Симферополь и пригород обесточены из-за аварии
11:10ВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водитель
10:42В Крыму начались съемки фильма к 100-летию "Артека"
10:29На Украине прогремели взрывы
09:58Пожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня
09:32Нефтебаза в ЛНР загорелась после атаки
09:08Курорты Азовского моря сделают круглогодичными
08:45Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов
08:22В России мало фильмов и спектаклей об СВО: почему и как это исправить
08:12Дрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области
07:54На Кубани дроны атаковали жилые дома
07:34Над Азовским морем сбили 16 беспилотников
07:01В Крыму из-за ОРВИ закрывают школы и детские сады
00:01Грозы и град: прогноз погоды в Крыму на субботу
Лента новостейМолния