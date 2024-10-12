https://crimea.ria.ru/20241012/simferopol-i-prigorod-obestocheny-iz-za-avarii-1141031764.html

Симферополь и пригород обесточены из-за аварии

Симферополь и пригород обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Симферополь и пригород обесточены из-за аварии

Жители микрорайона в Симферополе, а также сел в Симферопольском и Белогорском районах в субботу остались без электричества из-за аварий на сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T11:38

2024-10-12T11:38

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крым

симферополь

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Жители микрорайона в Симферополе, а также сел в Симферопольском и Белогорском районах в субботу остались без электричества из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Уточняется, что в крымской столице обесточен микрорайон Марьино. Сейчас в местах аварий работают аварийные бригады, подачу электроэнергии планируют восстановить в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля

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симферопольский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, симферопольский район