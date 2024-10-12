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Симферополь и пригород обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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Симферополь и пригород обесточены из-за аварии
Симферополь и пригород обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Симферополь и пригород обесточены из-за аварии
Жители микрорайона в Симферополе, а также сел в Симферопольском и Белогорском районах в субботу остались без электричества из-за аварий на сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 12.10.2024
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крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Жители микрорайона в Симферополе, а также сел в Симферопольском и Белогорском районах в субботу остались без электричества из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Уточняется, что в крымской столице обесточен микрорайон Марьино. Сейчас в местах аварий работают аварийные бригады, подачу электроэнергии планируют восстановить в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
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крым, симферополь, симферопольский район
Симферополь и пригород обесточены из-за аварии

Симферополь и два района Крыма остались без электроснабжения из-за аварий

11:38 12.10.2024 (обновлено: 11:50 12.10.2024)
 
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"Энергетики демонтируют поврежденную опору ЛЭП
Энергетики демонтируют поврежденную опору ЛЭП
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Жители микрорайона в Симферополе, а также сел в Симферопольском и Белогорском районах в субботу остались без электричества из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
Уточняется, что в крымской столице обесточен микрорайон Марьино.
Кроме того, по данным предприятия, без света из-за аварий остается село Красная Зорька Симферопольского района, а также населенные пункты Вишенное, Вишневое, Белая Скала, Яблочное и Мироновка Белогорского района.
Сейчас в местах аварий работают аварийные бригады, подачу электроэнергии планируют восстановить в течение трех часов.
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