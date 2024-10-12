https://crimea.ria.ru/20241012/bitvu-dronov-ustroili-v-sevastopole-1141036198.html

"Битву дронов" устроили в Севастополе

"Битву дронов" устроили в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.10.2024

"Битву дронов" устроили в Севастополе

В севастопольском парке "Патриот" прошел финал Регионального фестиваля "Битва дронов". Как сообщает губернатор города Михаил Развожаев, в первых городских... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T15:53

2024-10-12T15:53

2024-10-12T16:06

михаил развожаев

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крым

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В севастопольском парке "Патриот" прошел финал Регионального фестиваля "Битва дронов". Как сообщает губернатор города Михаил Развожаев, в первых городских соревнования такого формата приняли участие местные школьники.По его словам, 14 команд двух лиг, которые вышли в финал — "Лиги инженеров-пилотов" и "Лиги пилотов" — соревновались в трех отдельных треках: "Земля", "Вода" и "Воздух", управляя беспилотниками в своей стихии. Участники - ребята из Севастополя и две евпаторийские команды.Фестиваль организован Центром развития человеческого капитала при поддержке правительства Севастополя и гранта от "Движения Первых", его итоги подведут 14 октября.Крымские школьники в возрасте от 11 до 13 лет ранее заняли четвертое место в финальном этапе Всероссийской игры "Зарница 2.0", который прошел в Волгоградской области в сентябре. После игры одна из участниц уже решила связать свою дальнейшую карьеру с военным деломСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда подводные роботы заменят водолазовВ Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"Счет на сотни тысяч: в Крыму посчитали патриотов среди молодежи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон)