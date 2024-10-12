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"Битву дронов" устроили в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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"Битву дронов" устроили в Севастополе
"Битву дронов" устроили в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.10.2024
"Битву дронов" устроили в Севастополе
В севастопольском парке "Патриот" прошел финал Регионального фестиваля "Битва дронов". Как сообщает губернатор города Михаил Развожаев, в первых городских... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T15:53
2024-10-12T16:06
михаил развожаев
севастополь
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новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В севастопольском парке "Патриот" прошел финал Регионального фестиваля "Битва дронов". Как сообщает губернатор города Михаил Развожаев, в первых городских соревнования такого формата приняли участие местные школьники.По его словам, 14 команд двух лиг, которые вышли в финал — "Лиги инженеров-пилотов" и "Лиги пилотов" — соревновались в трех отдельных треках: "Земля", "Вода" и "Воздух", управляя беспилотниками в своей стихии. Участники - ребята из Севастополя и две евпаторийские команды.Фестиваль организован Центром развития человеческого капитала при поддержке правительства Севастополя и гранта от "Движения Первых", его итоги подведут 14 октября.Крымские школьники в возрасте от 11 до 13 лет ранее заняли четвертое место в финальном этапе Всероссийской игры "Зарница 2.0", который прошел в Волгоградской области в сентябре. После игры одна из участниц уже решила связать свою дальнейшую карьеру с военным деломСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда подводные роботы заменят водолазовВ Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"Счет на сотни тысяч: в Крыму посчитали патриотов среди молодежи
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михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон)
"Битву дронов" устроили в Севастополе

В севастопольском парке "Патриот" провели "Битву дронов" - Развожаев

15:53 12.10.2024 (обновлено: 16:06 12.10.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевФинал Регионального фестиваля "Битва дронов"
Финал Регионального фестиваля Битва дронов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В севастопольском парке "Патриот" прошел финал Регионального фестиваля "Битва дронов". Как сообщает губернатор города Михаил Развожаев, в первых городских соревнования такого формата приняли участие местные школьники.
"По легенде, ребята оказались на руинах цивилизации, которая столкнулась с глобальным кризисом. Задание миссии — возродить зеленую жизнь, собрать пароли, аккумуляторы, семена растений и доставить их в бункер", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, 14 команд двух лиг, которые вышли в финал — "Лиги инженеров-пилотов" и "Лиги пилотов" — соревновались в трех отдельных треках: "Земля", "Вода" и "Воздух", управляя беспилотниками в своей стихии. Участники - ребята из Севастополя и две евпаторийские команды.
Фестиваль организован Центром развития человеческого капитала при поддержке правительства Севастополя и гранта от "Движения Первых", его итоги подведут 14 октября.
Крымские школьники в возрасте от 11 до 13 лет ранее заняли четвертое место в финальном этапе Всероссийской игры "Зарница 2.0", который прошел в Волгоградской области в сентябре. После игры одна из участниц уже решила связать свою дальнейшую карьеру с военным делом
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Михаил РазвожаевСевастопольКрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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