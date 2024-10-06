https://crimea.ria.ru/20241006/krymskie-shkolniki-voshli-v-top-5-luchshikh-komand-zarnitsy-20-1140778942.html

Крымские школьники вошли в топ-5 лучших команд "Зарницы 2.0"

Крымские школьники вошли в топ-5 лучших команд "Зарницы 2.0" - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Крымские школьники вошли в топ-5 лучших команд "Зарницы 2.0"

Крымские школьники в возрасте от 11 до 13 лет заняли четвертое место в финальном этапе Всероссийской игры "Зарница 2.0", который прошел в Волгоградской области... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T16:03

2024-10-06T16:03

2024-10-06T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Крымские школьники в возрасте от 11 до 13 лет заняли четвертое место в финальном этапе Всероссийской игры "Зарница 2.0", который прошел в Волгоградской области в сентябре. В пресс-центре РИА Новости Крым участники и их наставники рассказали о сложностях и достижениях в ходе соревнований.По словам представителей крымской команды, одним из самых трудных этапов стала организация полевого лагеря – установка палаток, разжигание костров, сбор рюкзаков. Также для крымских ребят оказались настоящим испытанием умение работать в команде, состязания в лазертаге и военно-тактическая игра, где требовались слаженность действий.Тем не менее, школьники показали высокие результаты в огневой подготовке, инженерном оборудовании, маскировке позиций и использовании беспилотников. Кроме того, по словам руководителя команды "Кадеты полиции" Алексея Бобова, после игры одна из участниц уже решила связать свою дальнейшую карьеру с военным делом, в частности, с работой топографом.Всероссийская военно-патриотическая игра "Зарница 2.0" проходила с 5 по 15 сентября. Дети должны были пройти пять этапов: отборочный, муниципальный, региональный, окружной, всероссийский. В первом туре участвовали более 3,5 тысяч крымских школьников. До финального этапа дошли лишь 10 участников команды "Кадеты полиции" из 28 школы Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, патриотическое воспитание, новости крыма, дети, общество, спорт