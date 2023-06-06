https://crimea.ria.ru/20230606/kogda-podvodnye-roboty-zamenyat-vodolazov-1129198785.html
Когда подводные роботы заменят водолазов
Когда подводные роботы заменят водолазов - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Когда подводные роботы заменят водолазов
Подводные роботы на 90% заменят водолазов примерно через десять лет. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился методист Научно-образовательного центра... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T08:41
2023-06-06T08:41
2023-06-06T08:41
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Подводные роботы на 90% заменят водолазов примерно через десять лет. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился методист Научно-образовательного центра Севастопольского президентского кадетского училища (филиал Нахимовского ВМУ), капитан 3 ранга запаса, мастер военного дела Иван Красовский.Роботы-водолазы наступаютПо словам морского офицера, такой вывод он может сделать исходя из своего опыта, в том числе как пилота телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) и как водолаза, который провел под водой 2,5 тысяч часов.Фестиваль по подводной робототехнике в СевастополеПервый в истории Севастополя конкурс-фестиваль по подводной робототехнике проходит на базе президентского кадетского училища. Участников восемь. Среди них команды довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ - это кадеты президентских училищ из Севастополя и Петрозаводска. Есть и "гражданские" команды: Морского колледжа СевГУ и Малой академии наук, а также сборная команда Республики Крым и Симферополя и "АБР".Основной этап соревнований, их практическая часть, проходит в бассейне. Здесь конкурсанты демонстрируют умения управлять подводными дронами и проходить ими полосу препятствий, которая создана из подводных макетов.Среди задач разминирование, исследование трубопровода, замена его поврежденного участка и возобновление работы, а также изучение подводных объектов и сбор отходов.Выполняют их с помощью ТНПА MiddleROV. Это учебный подводный дрон разработки Дальневосточного госуниверситета, рассказал Александр Музыкантов, педагог допобразования по направлению "3-D моделирование, прототипирование и подводная робототехника". Кадеты сами собрали дроны, запрограммировали их и теперь учатся пилотировать и соревнуются в этом, уточнил он.Итоги соревнований подведут 7 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Нахимовский вальс и последний звонок: в Севастополе прошел выпуск кадет Последний звонок у кадет в Севастополе – видео Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение
https://crimea.ria.ru/20230419/malaya-akademiya-nauk-kryma--kuznitsa-kadrov-uchenykh-i-issledovateley-1128114647.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, мнения
Когда подводные роботы заменят водолазов
Через 10 лет подводные роботы на 90% заменят водолазов - эксперт
Собственный корреспондент
Подводные роботы на 90% заменят водолазов примерно через десять лет. Таким мнением с РИА Новости Крым
поделился методист Научно-образовательного центра Севастопольского президентского кадетского училища (филиал Нахимовского ВМУ), капитан 3 ранга запаса, мастер военного дела Иван Красовский.
Роботы-водолазы наступают
"Мир отходит от водолазного труда. Он полностью не исчезнет. Но, думаю, в скором будущем, лет через 10, водолазов процентов на 90% заменят подводные роботы. Этот процесс идет уже сейчас", – поделился мнением Красовский на полях конкурса-фестиваля по подводной робототехнике МасерROV в Севастополе.
По словам морского офицера, такой вывод он может сделать исходя из своего опыта, в том числе как пилота телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) и как водолаза, который провел под водой 2,5 тысяч часов.
Фестиваль по подводной робототехнике в Севастополе
Первый в истории Севастополя конкурс-фестиваль по подводной робототехнике проходит на базе президентского кадетского училища. Участников восемь. Среди них команды довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ - это кадеты президентских училищ из Севастополя и Петрозаводска. Есть и "гражданские" команды: Морского колледжа СевГУ и Малой академии наук, а также сборная команда Республики Крым и Симферополя и "АБР".
Основной этап соревнований, их практическая часть, проходит в бассейне. Здесь конкурсанты демонстрируют умения управлять подводными дронами и проходить ими полосу препятствий, которая создана из подводных макетов.
Среди задач разминирование, исследование трубопровода, замена его поврежденного участка и возобновление работы, а также изучение подводных объектов и сбор отходов.
Выполняют их с помощью ТНПА MiddleROV. Это учебный подводный дрон разработки Дальневосточного госуниверситета, рассказал Александр Музыкантов, педагог допобразования по направлению "3-D моделирование, прототипирование и подводная робототехника". Кадеты сами собрали дроны, запрограммировали их и теперь учатся пилотировать и соревнуются в этом, уточнил он.
Итоги соревнований подведут 7 июня.
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