https://crimea.ria.ru/20230525/nakhimovskiy-vals-i-posledniy-zvonok-v-sevastopole-proshel-vypusk-kadet-1128956180.html

Нахимовский вальс и последний звонок: в Севастополе прошел выпуск кадет

Нахимовский вальс и последний звонок: в Севастополе прошел выпуск кадет - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Нахимовский вальс и последний звонок: в Севастополе прошел выпуск кадет

В Севастопольском президентском кадетском училище (филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны РФ, Санкт-Петербург) прозвучал последний звонок. Как... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T14:04

2023-05-25T14:04

2023-05-25T16:01

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастопольском президентском кадетском училище (филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны РФ, Санкт-Петербург) прозвучал последний звонок. Как прошел праздник, какие напутствия дали кадетам военные и куда теперь направятся выпускники – в материале РИА Новости Крым.На плацу перед зданием училища с самого утра становится людно. Темпо-ритм празднику задают юные барабанщики. Под строевой марш выходят сначала младшие курсы, за ними – все в белом – главные виновники торжеств – 75 выпускников Севастопольского президентского кадетского училища.Коробка кадет со своими командирами выстраивается перед гостями, среди которых представители командования флота, училища и власти, ветераны и взволнованные родственники.Лаконичное, по-военному, приветствие, вынос государственного флага, аккорды гимна, оглашение приказа – и вот уже выпускники принимают долгожданные поздравления.Слова напутствия первым говорит командир Крымской военно-морской базы ЧФ РФ, контр-адмирал Феликс Меньков, сам когда-то выпускник Нахимовского военно-морского училища.Он отмечает, что нахимовцев всегда и на всех этапах отличало "очень трепетное отношение к своему делу, будь то учеба или служба", и они приходят наиболее подготовленными в высшие военно-морские училища, в чем, безусловно, "большая заслуга педагогов".Большинство выпускников – 62 из 75 – приняли решение продолжить обучение в высших военных учебных заведениях и вузах силовых ведомств России.Валерий Казаку – один из тех немногих, кто моряком не станет. В июле парень собирается в Орел, будет поступать в Академию федеральной службы охраны РФ, где учиться - еще пять лет. Позже он расскажет, что нахимовское училище ему "дало много", в том числе желание снова ставить цели, чтобы "достигать новых вершин".Восемнадцать его товарищей останутся в Севастополе, – они намерены стать курсантами Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища им. П. С. Нахимова.Торжественные приглашения в легендарный вуз в этот день им вручил лично замначальника по учебной и научной работе ЧВВМУ, капитан 1 ранга Виктор Садаков.Продолжая традиции нахимовцев, выпускники передают младшим товарищам – десятиклассникам символический ключ к знаниям, а педагогам дарят цветы.Еще минута – и перестраиваются в колонны, выходя на плац с двух сторон. За ними, шурша длинными бальными платьями, девушки, подруги и сестры – все, кто захотел поучаствовать в празднике. Звучит нахимовский вальс.А когда откружившиеся пары уходят – один из вальсировавших подбегает к столу с колокольчиком и, придерживая фуражку, начинает "главный забег" перед парадным строем. Честь дать последний звонок в этом году предоставлена старшине выпускного курса, призеру региональных олимпиад и победителю соревнований по гребле, нахимовцу Михаилу Шатохину."Смирно! К торжественному маршу, поротно, на одного линейного дистанции..."Звучит последняя команда замначальника училища по безопасности Игоря Каюрова. Ребята покидают плац, чтобы сфотографироваться на память вместе с почетными гостями и руководством.Начальник Севастопольского ПКУ контр-адмирал Андрей Шишкин уверен: "у них большие перспективы". И вообще нахимовцы – будущая достойная смена тем, кто сейчас стоит на страже безопасности страны и в армии, и в силовых ведомствах.По его словам, в будущем учебном году на первый курс училища (в 5 класс школы) открывают 100 мест. Кроме того, впервые за годы работы заведения – а ему девять лет – будет добор в шестые и десятые классы для детей участников СВО и боевых действий. Остальные поступят на общих основаниях. Среди них и ребята из новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик. Такие заявления, сказал начальник училища, уже поданы.

https://crimea.ria.ru/20230417/vakhta-na-50-let-zachem-shkolniki-chasovye-stoyat-v-tsentre-sevastopolya-1128214768.html

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