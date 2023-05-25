Нахимовский вальс и последний звонок: в Севастополе прошел выпуск кадет
В Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
14:04 25.05.2023 (обновлено: 16:01 25.05.2023)
© РИА Новости КрымВ Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастопольском президентском кадетском училище (филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны РФ, Санкт-Петербург) прозвучал последний звонок. Как прошел праздник, какие напутствия дали кадетам военные и куда теперь направятся выпускники – в материале РИА Новости Крым.
На плацу перед зданием училища с самого утра становится людно. Темпо-ритм празднику задают юные барабанщики. Под строевой марш выходят сначала младшие курсы, за ними – все в белом – главные виновники торжеств – 75 выпускников Севастопольского президентского кадетского училища.
Коробка кадет со своими командирами выстраивается перед гостями, среди которых представители командования флота, училища и власти, ветераны и взволнованные родственники.
Лаконичное, по-военному, приветствие, вынос государственного флага, аккорды гимна, оглашение приказа – и вот уже выпускники принимают долгожданные поздравления.
Слова напутствия первым говорит командир Крымской военно-морской базы ЧФ РФ, контр-адмирал Феликс Меньков, сам когда-то выпускник Нахимовского военно-морского училища.
Он отмечает, что нахимовцев всегда и на всех этапах отличало "очень трепетное отношение к своему делу, будь то учеба или служба", и они приходят наиболее подготовленными в высшие военно-морские училища, в чем, безусловно, "большая заслуга педагогов".
"Тем, кто поступает в высшие учебные заведения – скорейшей там адаптации, становления и успешной учебы. Вашим учителям, родным и близким – крепкого здоровья. И, как традиционно говорят на флоте: "Семь футов под килем", – заключил контр-адмирал.
Большинство выпускников – 62 из 75 – приняли решение продолжить обучение в высших военных учебных заведениях и вузах силовых ведомств России.
Валерий Казаку – один из тех немногих, кто моряком не станет. В июле парень собирается в Орел, будет поступать в Академию федеральной службы охраны РФ, где учиться - еще пять лет. Позже он расскажет, что нахимовское училище ему "дало много", в том числе желание снова ставить цели, чтобы "достигать новых вершин".
Восемнадцать его товарищей останутся в Севастополе, – они намерены стать курсантами Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища им. П. С. Нахимова.
Торжественные приглашения в легендарный вуз в этот день им вручил лично замначальника по учебной и научной работе ЧВВМУ, капитан 1 ранга Виктор Садаков.
Продолжая традиции нахимовцев, выпускники передают младшим товарищам – десятиклассникам символический ключ к знаниям, а педагогам дарят цветы.
Еще минута – и перестраиваются в колонны, выходя на плац с двух сторон. За ними, шурша длинными бальными платьями, девушки, подруги и сестры – все, кто захотел поучаствовать в празднике. Звучит нахимовский вальс.
© РИА Новости КрымВ Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
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В Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
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В Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
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В Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
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В Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
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В Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
6 из 6
В Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
© РИА Новости Крым
1 из 6
В Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
© РИА Новости Крым
2 из 6
В Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
© РИА Новости Крым
3 из 6
В Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
© РИА Новости Крым
4 из 6
В Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
© РИА Новости Крым
5 из 6
В Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
© РИА Новости Крым
6 из 6
В Севастопольском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок
© РИА Новости Крым
А когда откружившиеся пары уходят – один из вальсировавших подбегает к столу с колокольчиком и, придерживая фуражку, начинает "главный забег" перед парадным строем. Честь дать последний звонок в этом году предоставлена старшине выпускного курса, призеру региональных олимпиад и победителю соревнований по гребле, нахимовцу Михаилу Шатохину.
"Смирно! К торжественному маршу, поротно, на одного линейного дистанции..."
Звучит последняя команда замначальника училища по безопасности Игоря Каюрова. Ребята покидают плац, чтобы сфотографироваться на память вместе с почетными гостями и руководством.
Начальник Севастопольского ПКУ контр-адмирал Андрей Шишкин уверен: "у них большие перспективы". И вообще нахимовцы – будущая достойная смена тем, кто сейчас стоит на страже безопасности страны и в армии, и в силовых ведомствах.
"Наши ребят воспитанные, грамотные, любят свою Родину, малую Родину, семью. Поэтому смена, я уверен, достойная, – сказал он. – Хочу всем выпускникам пожелать успеха во всех делах и начинаниях, на которые они сейчас зарядили себя, чтобы у них жизнь была насыщена. Пожелать безусловной любви к своей Родине, верности Отечеству и получения знаний в высших учебных заведениях".
По его словам, в будущем учебном году на первый курс училища (в 5 класс школы) открывают 100 мест. Кроме того, впервые за годы работы заведения – а ему девять лет – будет добор в шестые и десятые классы для детей участников СВО и боевых действий. Остальные поступят на общих основаниях. Среди них и ребята из новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик. Такие заявления, сказал начальник училища, уже поданы.