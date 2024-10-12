https://crimea.ria.ru/20241012/provalnye-ataki-i-goryaschie-sklady--ubity-esche-2-tysyachi-boevikov-vsu-1141033187.html

Провальные атаки и горящие склады – убиты еще 2 тысячи боевиков ВСУ

Провальные атаки и горящие склады – убиты еще 2 тысячи боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Провальные атаки и горящие склады – убиты еще 2 тысячи боевиков ВСУ

Вооруженные силы России продвигаются вперед в зоне проведения специальной военной операции, занимая более выгодные позиции и рубежи. В боях уничтожены до 1915... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T13:37

2024-10-12T13:37

2024-10-12T13:37

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продвигаются вперед в зоне проведения специальной военной операции, занимая более выгодные позиции и рубежи. В боях уничтожены до 1915 украинских военных. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" разбили вражеские позиции на Липцовском и Волчанском направлениях. Ликвидированы до 110 боевиков, восемь автомобилей и гаубица Д-3. Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили две контратаки, уничтожив до 465 военных ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, американскую гаубицу М114, САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30 и британское орудие L-119, а также разбив три склада боеприпасов.В результате активных действий подразделений "Южной" группировки отражены две контратаки. ВСУ потеряли до 640 солдат, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, шведскую САУ Archer, американскую гаубицу М777, гаубицу "Мста-Б" и две Д-30. Уничтожены шесть складов боеприпасов.Бойцы группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отражены семь контратак. Потери противника составили до 490 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие Д-20 и "Рапира".Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ и теробороны, разбиты до 140 военнослужащих и одиннадцать автомобилей и склад боеприпасов.Группировка "Днепр" ликвидировала до 70 украинских солдат, семь автомобилей, САУ "Богдана", дивизионную пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и также склад боеприпасов.За неделю российская армия освободила шесть населенных пунктов в зоне СВО, потери украинских войск превысили 14 430 солдат, сообщали в Минобороны России в пятницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражены энергетические объекты оборонного комплекса38 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отраслиАрмия России отбила 20 атак врага – ситуация в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу