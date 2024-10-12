В Крыму предрекли судьбу Евросоюза после принятия Украины
Украина потянет "ко дну" весь Евросоюз – Константинов
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Украина в составе Евросоюза потянет "ко дну" весь "дырявый корабль" объединения. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее в СМИ сообщалось, что Владимир Зеленский готов к прекращению огня по нынешней линии фронта, но при этом он хочет получить от европейских властей гарантии ускоренного вступления в Евросоюз, а от США – гарантии безопасности.
"Евросоюз и без Зеленского находится не в лучшей форме, если они в свой дырявый корабль возьмут еще и его, точно пойдут ко дну", - цитирует Константинова РИА Новости.
По мнению спикера республиканского Госсовета, разрушенная страна без людей во главе с нелегитимным руководством объединению ЕС не нужна.
Россия последовательно придерживается целей спецоперации на Украине и не интересуется беспредметными заявлениями киевского режима, заявлял накануне глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите, комментируя информацию о готовности Зеленского к прекращению огня с обозначенными условиями.
Советница главы офиса Владимира Зеленского Дария Заривна ранее заявила, что второй так называемый "саммит мира" по Украине, который должен был пройти в ноябре, не состоится в запланированные сроки. По ее словам, на данный момент проходят "тематические конференции" по каждому пункту "формулы мира". Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего "мирного плана" второго саммита, добавила она.
При этом политолог Александр Шатилов подчеркнул, что саммит на самом деле отменен из-за абсолютной бесполезности подобных мероприятий и стремления Запада продавить перемирие через некоторые страны БРИКС.
Более того, на неделе президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отказались от поездки на саммит по помощи Киеву в немецком Рамштайне, сославшись на мониторинг подготовки к урагану "Милтон". По мнению Шатилова, такое решение американских властей связано с токсичностью украинской темы и опасениями нанести ущерб предвыборной кампании Камалы Харрис.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: