https://crimea.ria.ru/20241012/v-krymu-predrekli-sudbu-evrosoyuza-posle-prinyatiya-ukrainy-1141033851.html

В Крыму предрекли судьбу Евросоюза после принятия Украины

В Крыму предрекли судьбу Евросоюза после принятия Украины - РИА Новости Крым, 12.10.2024

В Крыму предрекли судьбу Евросоюза после принятия Украины

Украина в составе Евросоюза потянет "ко дну" весь "дырявый корабль" объединения. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T14:40

2024-10-12T14:40

2024-10-12T14:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Украина в составе Евросоюза потянет "ко дну" весь "дырявый корабль" объединения. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее в СМИ сообщалось, что Владимир Зеленский готов к прекращению огня по нынешней линии фронта, но при этом он хочет получить от европейских властей гарантии ускоренного вступления в Евросоюз, а от США – гарантии безопасности.По мнению спикера республиканского Госсовета, разрушенная страна без людей во главе с нелегитимным руководством объединению ЕС не нужна.Россия последовательно придерживается целей спецоперации на Украине и не интересуется беспредметными заявлениями киевского режима, заявлял накануне глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите, комментируя информацию о готовности Зеленского к прекращению огня с обозначенными условиями.Советница главы офиса Владимира Зеленского Дария Заривна ранее заявила, что второй так называемый "саммит мира" по Украине, который должен был пройти в ноябре, не состоится в запланированные сроки. По ее словам, на данный момент проходят "тематические конференции" по каждому пункту "формулы мира". Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего "мирного плана" второго саммита, добавила она.При этом политолог Александр Шатилов подчеркнул, что саммит на самом деле отменен из-за абсолютной бесполезности подобных мероприятий и стремления Запада продавить перемирие через некоторые страны БРИКС.Более того, на неделе президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отказались от поездки на саммит по помощи Киеву в немецком Рамштайне, сославшись на мониторинг подготовки к урагану "Милтон". По мнению Шатилова, такое решение американских властей связано с токсичностью украинской темы и опасениями нанести ущерб предвыборной кампании Камалы Харрис.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинВстреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срокДля режима Зеленского наступает "мертвый сезон"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, европейский союз (ес), политика, крым, в мире, владимир константинов, мнения