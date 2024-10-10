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Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок
Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок
Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, отложено на неопределенный срок, сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T21:32
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пентагон
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, отложено на неопределенный срок, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Ранее стало известно, что запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции, которая также была приурочена к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ, также была отменена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в СШАСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаПочему Зеленский боится Трампа
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пентагон, политика, сша, украина, новости
Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок

Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок - Пентагон

21:32 10.10.2024 (обновлено: 21:34 10.10.2024)
 
© AP Photo Jacquelyn MartinВладимир Зеленский на заседании Совета НАТО-Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне, четверг, 11 июля 2024 года. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
Владимир Зеленский на заседании Совета НАТО-Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне, четверг, 11 июля 2024 года. (AP Photo/Jacquelyn Martin) - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo Jacquelyn Martin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, отложено на неопределенный срок, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Заседание контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, перенесено. Мы пока не готовы предоставить вам новую дату и место проведения встречи, данный вопрос прорабатывается", - сказал Райдер в ходе брифинга.
Ранее стало известно, что запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции, которая также была приурочена к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ, также была отменена.
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22:15Главные новости Крыма: 10 октября
21:56Воронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце
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