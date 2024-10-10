https://crimea.ria.ru/20241010/vstrecha-kontaktnoy-gruppy-po-ukraine-otlozhena-na-neopredelennyy-srok-1141005090.html
Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок
Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок
Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, отложено на неопределенный срок, сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T21:32
2024-10-10T21:32
2024-10-10T21:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, отложено на неопределенный срок, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Ранее стало известно, что запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции, которая также была приурочена к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ, также была отменена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в СШАСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаПочему Зеленский боится Трампа
https://crimea.ria.ru/20241010/dlya-rezhima-zelenskogo-nastupaet-mertvyy-sezon-1140994905.html
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пентагон, политика, сша, украина, новости
Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок
Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок - Пентагон
21:32 10.10.2024 (обновлено: 21:34 10.10.2024)