https://crimea.ria.ru/20241010/vstrecha-kontaktnoy-gruppy-po-ukraine-otlozhena-na-neopredelennyy-srok-1141005090.html

Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок

Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок

Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, отложено на неопределенный срок, сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T21:32

2024-10-10T21:32

2024-10-10T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, отложено на неопределенный срок, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Ранее стало известно, что запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции, которая также была приурочена к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ, также была отменена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в СШАСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаПочему Зеленский боится Трампа

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пентагон, политика, сша, украина, новости