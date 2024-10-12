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Дельфинарии Кубани накажут за плохое содержание морских животных - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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Дельфинарии Кубани накажут за плохое содержание морских животных
Дельфинарии Кубани накажут за плохое содержание морских животных - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Дельфинарии Кубани накажут за плохое содержание морских животных
В семи дельфинариях Краснодарского края обнаружены нарушения в условиях содержания морских млекопитающих. Об этом сообщает краевая прокуратура. РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T15:17
2024-10-12T15:17
дельфины
краснодарский край
анапа
геленджик
новости
прокуратура краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В семи дельфинариях Краснодарского края обнаружены нарушения в условиях содержания морских млекопитающих. Об этом сообщает краевая прокуратура.Нарушения выявлены в семи дельфинариях на территории Анапы, Геленджика и Темрюкского района в ходе проверки Азово-Черноморским межрайонным природоохранным прокурором, уточнили в ведомстве. Инициирован вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности, внесены представления об устранении выявленных нарушений.Росприроднадзор ранее сообщал о незаконной продаже дельфинарию Сочи краснокнижной афалины предпринимателем из Севастополя. Факт был выявлен в ходе проверки предприятия Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморская афалина из Ялты родила детеныша в "Москвариуме"В Крыму дельфины стали чаще выбрасываться на берегНа Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и Яшу
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дельфины , краснодарский край, анапа, геленджик, новости, прокуратура краснодарского края
Дельфинарии Кубани накажут за плохое содержание морских животных

Прокуратура: в семи дельфинариях Краснодарского края обнаружены нарушения

15:17 12.10.2024
 
© Прокуратура Краснодарского краяДельфинарий
Дельфинарий
© Прокуратура Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В семи дельфинариях Краснодарского края обнаружены нарушения в условиях содержания морских млекопитающих. Об этом сообщает краевая прокуратура.

"В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с организацией питания морских млекопитающих, условий их содержания, получения надлежащего ухода и медицинского обслуживания", - сказано в сообщении.

Нарушения выявлены в семи дельфинариях на территории Анапы, Геленджика и Темрюкского района в ходе проверки Азово-Черноморским межрайонным природоохранным прокурором, уточнили в ведомстве. Инициирован вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности, внесены представления об устранении выявленных нарушений.
Росприроднадзор ранее сообщал о незаконной продаже дельфинарию Сочи краснокнижной афалины предпринимателем из Севастополя. Факт был выявлен в ходе проверки предприятия Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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ДельфиныКраснодарский крайАнапаГеленджикНовостиПрокуратура Краснодарского края
 
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