https://crimea.ria.ru/20241012/delfinarii-kubani-nakazhut-za-plokhoe-soderzhanie-morskikh-zhivotnykh-1141034456.html

Дельфинарии Кубани накажут за плохое содержание морских животных

Дельфинарии Кубани накажут за плохое содержание морских животных - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Дельфинарии Кубани накажут за плохое содержание морских животных

В семи дельфинариях Краснодарского края обнаружены нарушения в условиях содержания морских млекопитающих. Об этом сообщает краевая прокуратура. РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T15:17

2024-10-12T15:17

2024-10-12T15:17

дельфины

краснодарский край

анапа

геленджик

новости

прокуратура краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В семи дельфинариях Краснодарского края обнаружены нарушения в условиях содержания морских млекопитающих. Об этом сообщает краевая прокуратура.Нарушения выявлены в семи дельфинариях на территории Анапы, Геленджика и Темрюкского района в ходе проверки Азово-Черноморским межрайонным природоохранным прокурором, уточнили в ведомстве. Инициирован вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности, внесены представления об устранении выявленных нарушений.Росприроднадзор ранее сообщал о незаконной продаже дельфинарию Сочи краснокнижной афалины предпринимателем из Севастополя. Факт был выявлен в ходе проверки предприятия Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморская афалина из Ялты родила детеныша в "Москвариуме"В Крыму дельфины стали чаще выбрасываться на берегНа Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и Яшу

краснодарский край

анапа

геленджик

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дельфины , краснодарский край, анапа, геленджик, новости, прокуратура краснодарского края