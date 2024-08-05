https://crimea.ria.ru/20240805/chernomorskaya-afalina-iz-yalty-rodila-detenysha-v-moskvariume-1139370240.html

Черноморская афалина из Ялты родила детеныша в "Москвариуме"

Черноморская афалина из Ялты родила детеныша в "Москвариуме" - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Черноморская афалина из Ялты родила детеныша в "Москвариуме"

В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ родился дельфиненок - детеныш краснокнижной черноморской афалины, которая два года назад прибыла в РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T20:13

2024-08-05T20:13

2024-08-05T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ родился дельфиненок - детеныш краснокнижной черноморской афалины, которая два года назад прибыла в Москву из закрывшегося ялтинского океанариума. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Москвариума".Как рассказали специалисты, мама была активной, контактной и хорошо ела, а детеныш начал кормиться материнским молоком через несколько часов после рождения.Маленький самец появился на свет с весом 15 килограммов и длиной около метра. Сейчас он прибавил в весе 10 кг и вырос на 15 сантиметров. Как уточняют в пресс-службе, к малышу бережно относится не только мать, но и другие опытные самки - Нота и Дива, а также "почетная няня" - белуха Понка.За новорожденным круглосуточно наблюдают ветеринары центра - он любознателен, может плавать на глубине, замедляться в воде или высоко из нее выпрыгивать - все это соответствует норме.В дельфинарии в Коктебеле ранее у краснокнижных афалин, живущих в неволе, также родились детеныши: самец Вовчик и девочка Марта.В Черном море живет три вида дельфинов: белобочка, азовка и афалина. Афалина занесена в Красную книгу. Живут афалины примерно 25-30 лет, некоторые дольше. Детородного возраста достигают к 6-7 годам. А дальше все зависит от организма афалины и условий содержания. На биостанции рядом с Кара-Дагом живет афалина, которой 25 лет, и она производит здоровое потомство.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дельфины стали чаще выбрасываться на берегУникальные свисты: как на Карадаге изучают "язык" дельфиновУ бездны на краю: в Крыму намерены спасти последнюю тысячу дельфинов-афалин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, дельфины , животные, новости