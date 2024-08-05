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Черноморская афалина из Ялты родила детеныша в "Москвариуме" - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Черноморская афалина из Ялты родила детеныша в "Москвариуме"
Черноморская афалина из Ялты родила детеныша в "Москвариуме" - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Черноморская афалина из Ялты родила детеныша в "Москвариуме"
В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ родился дельфиненок - детеныш краснокнижной черноморской афалины, которая два года назад прибыла в РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T20:13
2024-08-05T20:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ родился дельфиненок - детеныш краснокнижной черноморской афалины, которая два года назад прибыла в Москву из закрывшегося ялтинского океанариума. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Москвариума".Как рассказали специалисты, мама была активной, контактной и хорошо ела, а детеныш начал кормиться материнским молоком через несколько часов после рождения.Маленький самец появился на свет с весом 15 килограммов и длиной около метра. Сейчас он прибавил в весе 10 кг и вырос на 15 сантиметров. Как уточняют в пресс-службе, к малышу бережно относится не только мать, но и другие опытные самки - Нота и Дива, а также "почетная няня" - белуха Понка.За новорожденным круглосуточно наблюдают ветеринары центра - он любознателен, может плавать на глубине, замедляться в воде или высоко из нее выпрыгивать - все это соответствует норме.В дельфинарии в Коктебеле ранее у краснокнижных афалин, живущих в неволе, также родились детеныши: самец Вовчик и девочка Марта.В Черном море живет три вида дельфинов: белобочка, азовка и афалина. Афалина занесена в Красную книгу. Живут афалины примерно 25-30 лет, некоторые дольше. Детородного возраста достигают к 6-7 годам. А дальше все зависит от организма афалины и условий содержания. На биостанции рядом с Кара-Дагом живет афалина, которой 25 лет, и она производит здоровое потомство.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дельфины стали чаще выбрасываться на берегУникальные свисты: как на Карадаге изучают "язык" дельфиновУ бездны на краю: в Крыму намерены спасти последнюю тысячу дельфинов-афалин
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РИА Новости Крым
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москва, дельфины , животные, новости
Черноморская афалина из Ялты родила детеныша в "Москвариуме"

Самка краснокнижной афалины из Ялты родила дельфиненка в "Москвариуме"

20:13 05.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДельфин-афалина. Архивное фото
Дельфин-афалина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ родился дельфиненок - детеныш краснокнижной черноморской афалины, которая два года назад прибыла в Москву из закрывшегося ялтинского океанариума. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Москвариума".
"Шестого июля в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на свет появился детеныш черноморской афалины, занесенной в Красную книгу России. Мать детеныша, самка Пуля, прибыла в центр два года назад из закрывшегося ялтинского океанариума", - сказано в сообщении.
Как рассказали специалисты, мама была активной, контактной и хорошо ела, а детеныш начал кормиться материнским молоком через несколько часов после рождения.
Маленький самец появился на свет с весом 15 килограммов и длиной около метра. Сейчас он прибавил в весе 10 кг и вырос на 15 сантиметров. Как уточняют в пресс-службе, к малышу бережно относится не только мать, но и другие опытные самки - Нота и Дива, а также "почетная няня" - белуха Понка.
За новорожденным круглосуточно наблюдают ветеринары центра - он любознателен, может плавать на глубине, замедляться в воде или высоко из нее выпрыгивать - все это соответствует норме.
"Уже сейчас малыш проявляет интерес к тренерам, которые заботятся о других дельфинах, и подплывает к ним вместе с мамой. В ближайшем будущем детеныша ждет первый контакт с тренерским составом, который будет включать небольшие тактильные сессии. Через несколько месяцев мы планируем первый прикорм рыбой", – приводят в пресс-службе слова тренера морских млекопитающих Ильи Сипливого.
В дельфинарии в Коктебеле ранее у краснокнижных афалин, живущих в неволе, также родились детеныши: самец Вовчик и девочка Марта.
В Черном море живет три вида дельфинов: белобочка, азовка и афалина. Афалина занесена в Красную книгу. Живут афалины примерно 25-30 лет, некоторые дольше. Детородного возраста достигают к 6-7 годам. А дальше все зависит от организма афалины и условий содержания. На биостанции рядом с Кара-Дагом живет афалина, которой 25 лет, и она производит здоровое потомство.
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