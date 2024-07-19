https://crimea.ria.ru/20240719/v-krymu-delfiny-stali-chasche-vybrasyvatsya-na-bereg-1138995544.html

В Крыму дельфины стали чаще выбрасываться на берег

В Крыму дельфины стали чаще выбрасываться на берег - РИА Новости Крым, 19.07.2024

В Крыму дельфины стали чаще выбрасываться на берег

За последние месяцы зафиксировано больше сотни случаев, когда дельфины выбрасываются на берег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала куратор... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T19:45

2024-07-19T19:45

2024-07-19T19:45

новости крыма

дельфины

крым

черное море

животные

радио "спутник в крыму"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0e/1135651044_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81af6d5301d3bc330a6caf531ed59812.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. За последние месяцы зафиксировано больше сотни случаев, когда дельфины выбрасываются на берег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала куратор волонтеров АНО "Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" Елена Коновалова.Почему выбрасываются дельфины"За последние месяцы суммарно мы зафиксировали более сотни случаев выброса китообразных на берег. Большинство из них – это азовки. Выбросы дельфинов мы регулярно наблюдаем на всем побережье Крыма - в Евпатории, Судаке, Керчи, а также в районе Севастополя", - рассказала она.При этом, Коновалова отметила, что несмотря на то, что сейчас специалисты довольно часто фиксируют гибель черноморских азовок, в предыдущие периоды их смертность была еще гораздо выше.Дельфины могут выбрасываться как на общественных пляжах, где много людей, так и в очень отдаленных районах, куда сложно добраться волонтерам.По ее словам, специалисты отмечают у азовок необычную вирусную инфекцию, которая является очень заразным заболеванием, очень активно передается между животными и вызывает истощение. Ученные хотят изучить новую болезнь, именно поэтому важно сообщать о каждом найденном погибшем дельфине на берегу."Также дельфины всех возрастов и видов могут попадать в рыболовные сети. Достаточно часто дельфинов травмируют и обычные рыболовные снасти. Так, в районе Балаклавы люди часто подкармливают дельфинов, но при этом не поднимают свои удочки, им кажется, что если дельфин зацепит пару крючков, то ничего страшного не произойдет. Но это также может привести к достаточно тяжелым травмам и гибели", - рассказала Коновалова.Кроме того, дельфины подвержены различным вирусным и паразитарным заболеваниям, бактериальным инфекциям. Часто, если малыш остается без мамы, он не в состоянии выжить самостоятельно, добавила специалист.Как помочь обессиленному дельфинуВыталкивать обратно в воду дельфина, который выбросился на берег, нельзя. Также необходимо минимизировать его контакт с человеком, потому что для животного это очень большой стресс. Необходимо срочно обратиться за помощью к специалистам, рассказала Коновалова.При этом, если дельфин находится еще в воде и плавает, то очень важно сохранять визуальный контакт, не терять его из вида. Если дельфин находится на мелководье, заваливается на бок и ему тяжело держаться, то его можно аккуратно придержать. Всю необходимую инструкцию можно получить, позвонив на горячую линию Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих, подытожила Коновалова.В начале марта глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что обнаруженный на берегу моря в Евпатории дельфин находится в дельфинарии и проходит лечение от лейкоцитоза. Позже севастопольские и крымские специалисты рассказали, что готовятся выпустить в море вылеченного ветеринарами молодого дельфина Кимми, который в феврале выбросился на берег у поселка Заозерное.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные свисты: как на Карадаге изучают "язык" дельфиновСможет ли новый закон защитить животных в дельфинарияхНа Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и Яшу

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, дельфины , крым, черное море, животные