После убийства сотрудников МВД в Ингушетии возбуждено уголовное дело
Бастрыкин поставил на личный контроль дело об убийстве сотрудников МВД в Ингушетии
12:54 12.10.2024 (обновлено: 12:58 12.10.2024)
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия возбуждено после расстрела сотрудников МВД в Ингушетии. Расследование взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.
Накануне в Республике Ингушетия неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра "Э". Предварительно сообщалось об одном погибшем сотруднике полиции и двух гражданских.
"11 октября в 22:00 в городе Назрани на участке местности, прилегающем к федеральной трассе "Кавказ", неустановленные на данный момент лица, находясь в автомобиле, произвели множественные выстрелы в транспортное средство, в котором находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия. В результате нападения погибли трое человек, включая сотрудника полиции", - уточнили подробности в ведомстве.
Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Ингушетия Ахмеду Асхабову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", - уточнили в пресс-службе.
По данным Главка МВД по Ингушетии, погибшими оказались сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся вне службы, и его родственники.
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