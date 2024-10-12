https://crimea.ria.ru/20241012/posle-ubiystva-sotrudnikov-mvd-v-ingushetii-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1141032588.html

После убийства сотрудников МВД в Ингушетии возбуждено уголовное дело

После убийства сотрудников МВД в Ингушетии возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 12.10.2024

После убийства сотрудников МВД в Ингушетии возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия возбуждено после расстрела сотрудников МВД в... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T12:54

2024-10-12T12:54

2024-10-12T12:58

ингушетия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

происшествия

убийство

уголовный кодекс

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия возбуждено после расстрела сотрудников МВД в Ингушетии. Расследование взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.Накануне в Республике Ингушетия неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра "Э". Предварительно сообщалось об одном погибшем сотруднике полиции и двух гражданских.Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Ингушетия Ахмеду Асхабову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", - уточнили в пресс-службе.Ранее ветеран группы "Альфа" в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что теракты в России заказывает Запад. Об этом свидетельствуют последние сообщения ФСБ о пресечении каналов поставки взрывчатки из Европы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полицииДва украинских агента планировали теракт в мечети в Белгороде - ФСБУкраинские агенты получили сроки за диверсии на территории России

ингушетия

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ингушетия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, убийство, уголовный кодекс, новости