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После убийства сотрудников МВД в Ингушетии возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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После убийства сотрудников МВД в Ингушетии возбуждено уголовное дело
После убийства сотрудников МВД в Ингушетии возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 12.10.2024
После убийства сотрудников МВД в Ингушетии возбуждено уголовное дело
Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия возбуждено после расстрела сотрудников МВД в... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T12:54
2024-10-12T12:58
ингушетия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
происшествия
убийство
уголовный кодекс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия возбуждено после расстрела сотрудников МВД в Ингушетии. Расследование взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.Накануне в Республике Ингушетия неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра "Э". Предварительно сообщалось об одном погибшем сотруднике полиции и двух гражданских.Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Ингушетия Ахмеду Асхабову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", - уточнили в пресс-службе.Ранее ветеран группы "Альфа" в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что теракты в России заказывает Запад. Об этом свидетельствуют последние сообщения ФСБ о пресечении каналов поставки взрывчатки из Европы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полицииДва украинских агента планировали теракт в мечети в Белгороде - ФСБУкраинские агенты получили сроки за диверсии на территории России
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РИА Новости Крым
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ингушетия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, убийство, уголовный кодекс, новости
После убийства сотрудников МВД в Ингушетии возбуждено уголовное дело

Бастрыкин поставил на личный контроль дело об убийстве сотрудников МВД в Ингушетии

12:54 12.10.2024 (обновлено: 12:58 12.10.2024)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия возбуждено после расстрела сотрудников МВД в Ингушетии. Расследование взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.
Накануне в Республике Ингушетия неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра "Э". Предварительно сообщалось об одном погибшем сотруднике полиции и двух гражданских.

"11 октября в 22:00 в городе Назрани на участке местности, прилегающем к федеральной трассе "Кавказ", неустановленные на данный момент лица, находясь в автомобиле, произвели множественные выстрелы в транспортное средство, в котором находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия. В результате нападения погибли трое человек, включая сотрудника полиции", - уточнили подробности в ведомстве.

Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Ингушетия Ахмеду Асхабову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", - уточнили в пресс-службе.

По данным Главка МВД по Ингушетии, погибшими оказались сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся вне службы, и его родственники.

Ранее ветеран группы "Альфа" в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что теракты в России заказывает Запад. Об этом свидетельствуют последние сообщения ФСБ о пресечении каналов поставки взрывчатки из Европы.
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ИнгушетияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинПроисшествияУбийствоУголовный кодексНовости
 
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