https://crimea.ria.ru/20241009/armiya-rossii-otbila-20-atak-vraga--situatsiya-v-zone-svo-1140956923.html

Армия России отбила 20 атак врага – ситуация в зоне СВО

Армия России отбила 20 атак врага – ситуация в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Армия России отбила 20 атак врага – ситуация в зоне СВО

Российские военные уничтожили еще 1750 боевиков ВСУ и вражеские вооружения, отбили 20 контратак противника, заняли более выгодные рубежи и продолжили... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T14:45

2024-10-09T14:45

2024-10-09T14:47

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 1750 боевиков ВСУ и вражеские вооружения, отбили 20 контратак противника, заняли более выгодные рубежи и продолжили продвижение в глубину фронта. Об этом сообщается в сводке Минобороны в среду.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены до 50 боевиков, поражены формирования ВСУ и нацгвардии Украины на Липцовском и Волчанском направлениях.В зоне ответственности группы "Запад" заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены шесть контратак. ВСУ потеряли еще 370 военнослужащих, БМП, четыре пикапа, две американские гаубицы М198 и три орудия М119, станцию РЭБ "Квертус" и три полевых склада боеприпасов."Южная" группировка отразила три контратаки, уничтожила до 650 боевиков ВСУ, шесть автомобилей, американскую гаубицу М198, две станции РЭБ "Анклав-Н" и склад боеприпасов.Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили девять контратак. Враг потерял до 525 военнослужащих, два танка, в том числе французский АМХ-10, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и одну Д-30, американское орудие М119, противотанковую пушку "Рапира" и станцию РЭБ "Анклав-Н".Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили две вражеские контратаки, уничтожили 90 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, французскую гаубицу Caesar и британскую FH-70, а также американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.Подразделения "Днепра" ликвидировали до 65 боевиков, три автомобиля, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, две станции РЭБ "Анклав-Н".Сутками ранее противник потерял убитыми и ранеными 1995 солдат. Кроме того, были уничтожены три полевых склада боеприпасов, сообщали в Минобороны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 200 боевиков уничтожены в двух провальных атаках на Курскую областьНАТО перебрасывает на Украину боевиков из стран Ближнего Востока – СВРВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков в ходе наступления армии России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, инфографика, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу