https://crimea.ria.ru/20241012/po-faktu-pozhara-na-azs-v-groznom-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1141037264.html

По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело

По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 12.10.2024

По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело

В Чеченской Республике по факту возгорания на автозаправочной станции возбуждено уголовное дело о выполнении небезопасных услуг. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T17:21

2024-10-12T17:21

2024-10-12T17:21

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Чеченской Республике по факту возгорания на автозаправочной станции возбуждено уголовное дело о выполнении небезопасных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.В Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МЧС России. Взорвались цистерны с газом с последующем горением. При пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Сейчас пожар ликвидировали. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров взял ситуацию на личный контроль.По данным пресс-службы, на месте происшествия сейчас работают наиболее опытные следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также причастных лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв прогремел на АЗС в Грозном

чечня

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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