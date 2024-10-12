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По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело
По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 12.10.2024
По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело
В Чеченской Республике по факту возгорания на автозаправочной станции возбуждено уголовное дело о выполнении небезопасных услуг. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T17:21
2024-10-12T17:21
2024-10-12T17:21
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взрыв на азс в грозном
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чечня
эльгар кадыров
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Чеченской Республике по факту возгорания на автозаправочной станции возбуждено уголовное дело о выполнении небезопасных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.В Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МЧС России. Взорвались цистерны с газом с последующем горением. При пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Сейчас пожар ликвидировали. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров взял ситуацию на личный контроль.По данным пресс-службы, на месте происшествия сейчас работают наиболее опытные следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также причастных лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв прогремел на АЗС в Грозном
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азс, взрыв на азс в грозном, взрыв и пожар на азс в махачкале, чечня, эльгар кадыров, происшествия
По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело
По факту пожара на автозаправке в Грозном возбуждено уголовное дело - Следком