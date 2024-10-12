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По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело
По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 12.10.2024
По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело
В Чеченской Республике по факту возгорания на автозаправочной станции возбуждено уголовное дело о выполнении небезопасных услуг. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T17:21
2024-10-12T17:21
азс
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чечня
эльгар кадыров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Чеченской Республике по факту возгорания на автозаправочной станции возбуждено уголовное дело о выполнении небезопасных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.В Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МЧС России. Взорвались цистерны с газом с последующем горением. При пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Сейчас пожар ликвидировали. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров взял ситуацию на личный контроль.По данным пресс-службы, на месте происшествия сейчас работают наиболее опытные следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также причастных лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв прогремел на АЗС в Грозном
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РИА Новости Крым
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азс, взрыв на азс в грозном, взрыв и пожар на азс в махачкале, чечня, эльгар кадыров, происшествия
По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело

По факту пожара на автозаправке в Грозном возбуждено уголовное дело - Следком

17:21 12.10.2024
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Чеченской Республике по факту возгорания на автозаправочной станции возбуждено уголовное дело о выполнении небезопасных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МЧС России. Взорвались цистерны с газом с последующем горением. При пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Сейчас пожар ликвидировали. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров взял ситуацию на личный контроль.
"По данному факту СУ СК России по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, на месте происшествия сейчас работают наиболее опытные следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также причастных лиц.
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