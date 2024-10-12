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12 многоквартирных домов в Керчи не готовы к холодам - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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12 многоквартирных домов в Керчи не готовы к холодам
12 многоквартирных домов в Керчи не готовы к холодам - РИА Новости Крым, 12.10.2024
12 многоквартирных домов в Керчи не готовы к холодам
Все многоквартирные дома в Крыму, кроме двенадцати в Керчи, готовы к подаче тепла в осенне-зимний период. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 12.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Все многоквартирные дома в Крыму, кроме двенадцати в Керчи, готовы к подаче тепла в осенне-зимний период. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.Прилипко отметил, что эти дома вполне могут успеть подготовить к холодам. Этому способствует и погода, теплая для октября. "Есть небольшое понижение, но это в пределах 18-20 градусов. То есть мы немножко отходим от нашей 25-градусной жары, которая несвойственна октябрю", – сказал он.По его словам, объекты здравоохранения и образования в Крыму подготовили к отопительному сезону в первую очередь, и на сегодняшний день все работы выполнены на 100%.Как только среднесуточная температура будет понижаться до уровня +8 градусов власти на местах будут принимать решение о начале отопительного сезона, и через 2-3 дня тепло поступит в дома крымчан, добавил Прилипко.Гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" напомнил, что в разных районах Крыма отопительный сезон начинается в разный период – это зависит от климатических особенностей.Отопительный сезон в Крыму в 2023 году стартовал 12 октября с Джанкойского и Первомайского районов. 16 сентября в Симферопольском районе стали протапливаться детские сады, школы и больницы.В Севастополе отопление прошлой зимой включили 27 октября. В этом году власти также ориентируются на конец месяца. В правительстве заявили, что город готов к холодам на 97%.Ранее Прилипко сообщал, что сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения за десять лет достигла 915 миллионов рублей. Из-за этого ресурсникам сложнее готовиться к холодам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицейКак быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетяхУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
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12 многоквартирных домов в Керчи не готовы к холодам

12 многоквартирных домов в Керчи не готовы к отопительному сезону

12:09 12.10.2024 (обновлено: 12:11 12.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЖилые многоэтажки в Керчи
Жилые многоэтажки в Керчи - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Все многоквартирные дома в Крыму, кроме двенадцати в Керчи, готовы к подаче тепла в осенне-зимний период. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
"Что касается многоквартирных домов – 12 из них в Керчи пока не готовы к отопительному сезону. Все остальные готовы. То есть у нас довольно неплохие показатели", – сказал Прилипко.
Прилипко отметил, что эти дома вполне могут успеть подготовить к холодам. Этому способствует и погода, теплая для октября.
"Есть небольшое понижение, но это в пределах 18-20 градусов. То есть мы немножко отходим от нашей 25-градусной жары, которая несвойственна октябрю", – сказал он.
По его словам, объекты здравоохранения и образования в Крыму подготовили к отопительному сезону в первую очередь, и на сегодняшний день все работы выполнены на 100%.
Как только среднесуточная температура будет понижаться до уровня +8 градусов власти на местах будут принимать решение о начале отопительного сезона, и через 2-3 дня тепло поступит в дома крымчан, добавил Прилипко.
"Нам надо согласовать все наши действия по запуску с "Крымгазсети", чтобы "не просадить" систему газоснабжения. Поэтому есть определенный период времени на запуск всем нашим потребителям услуг по теплоснабжению", – пояснил он.
Гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" напомнил, что в разных районах Крыма отопительный сезон начинается в разный период – это зависит от климатических особенностей.
Отопительный сезон в Крыму в 2023 году стартовал 12 октября с Джанкойского и Первомайского районов. 16 сентября в Симферопольском районе стали протапливаться детские сады, школы и больницы.
В Севастополе отопление прошлой зимой включили 27 октября. В этом году власти также ориентируются на конец месяца. В правительстве заявили, что город готов к холодам на 97%.
Ранее Прилипко сообщал, что сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения за десять лет достигла 915 миллионов рублей. Из-за этого ресурсникам сложнее готовиться к холодам.
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