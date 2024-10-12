https://crimea.ria.ru/20241012/vo-dvore-mnogoetazhki-na-kubani-nayden-dron-so-vzryvchatkoy-1141032951.html

Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой

Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой

Фрагмент беспилотника обнаружен во дворе жилого многоквартирного дома в городе Приморско-Ахтарск. жителей близлежащих домов эвакуировали. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T13:11

2024-10-12T13:11

2024-10-12T13:20

кубань

происшествия

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243218_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73876f48002f201b2d8038613a08970b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Фрагмент беспилотника обнаружен во дворе жилого многоквартирного дома в городе Приморско-Ахтарск. жителей близлежащих домов эвакуировали. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.В ночь на субботу силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Для безопасности на время проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства было принято решение эвакуировать жителей двух ближайших многоквартирных домов.Всего в течение ночи над регионами России сбили 47 беспилотников. 16 дронов уничтожены над акваторией Азовского моря, 12 – над Курской областью, два над Белгородской областью.В пятницу в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбыНа Кубани дроны атаковали жилые домаВ Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, происшествия, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости