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Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой
Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой
Фрагмент беспилотника обнаружен во дворе жилого многоквартирного дома в городе Приморско-Ахтарск. жителей близлежащих домов эвакуировали. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T13:11
2024-10-12T13:20
кубань
происшествия
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Фрагмент беспилотника обнаружен во дворе жилого многоквартирного дома в городе Приморско-Ахтарск. жителей близлежащих домов эвакуировали. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.В ночь на субботу силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Для безопасности на время проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства было принято решение эвакуировать жителей двух ближайших многоквартирных домов.Всего в течение ночи над регионами России сбили 47 беспилотников. 16 дронов уничтожены над акваторией Азовского моря, 12 – над Курской областью, два над Белгородской областью.В пятницу в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбыНа Кубани дроны атаковали жилые домаВ Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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кубань, происшествия, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости
Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой

Во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент дрона со взрывчаткой

13:11 12.10.2024 (обновлено: 13:20 12.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Фрагмент беспилотника обнаружен во дворе жилого многоквартирного дома в городе Приморско-Ахтарск. жителей близлежащих домов эвакуировали. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
В ночь на субботу силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль.
"После ночной атаки киевского режима во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. На месте работают экстренные и специальные службы", - сказано в сообщении.
Для безопасности на время проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства было принято решение эвакуировать жителей двух ближайших многоквартирных домов.
Всего в течение ночи над регионами России сбили 47 беспилотников. 16 дронов уничтожены над акваторией Азовского моря, 12 – над Курской областью, два над Белгородской областью.
В пятницу в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.
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КубаньПроисшествияКраснодарский крайБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовости
 
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