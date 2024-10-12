Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой
Во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент дрона со взрывчаткой
13:11 12.10.2024 (обновлено: 13:20 12.10.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Фрагмент беспилотника обнаружен во дворе жилого многоквартирного дома в городе Приморско-Ахтарск. жителей близлежащих домов эвакуировали. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
В ночь на субботу силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль.
"После ночной атаки киевского режима во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. На месте работают экстренные и специальные службы", - сказано в сообщении.
Для безопасности на время проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства было принято решение эвакуировать жителей двух ближайших многоквартирных домов.
Всего в течение ночи над регионами России сбили 47 беспилотников. 16 дронов уничтожены над акваторией Азовского моря, 12 – над Курской областью, два над Белгородской областью.
В пятницу в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: