Рейтинг@Mail.ru
На Кубани дроны атаковали жилые дома - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241012/na-kubani-drony-atakovali-zhilye-doma-1141029416.html
На Кубани дроны атаковали жилые дома
На Кубани дроны атаковали жилые дома - РИА Новости Крым, 12.10.2024
На Кубани дроны атаковали жилые дома
Жилые дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T07:54
2024-10-12T07:54
краснодарский край
кубань
вениамин кондратьев
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
славянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050762_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_57748cb05391b62519b32e9f9e1869eb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Жилые дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.В ночь на субботы силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов, всего же над Россией сбили 47 беспилотников, сообщали в Минобороны.По его данным, под вражеским огнем ночью оказались Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск. Кондратьев подчеркнул, что пострадавших в результате атак нет. Все инфраструктурные объекты региона работают штатно. Поврежденное имущество жителям помогут восстановить главы муниципалитетов.В пятницу в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионеКрупный пожар на Кубани потушилиМассированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известно
краснодарский край
кубань
славянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050762_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2817bb14baca5d962caf5f5b7eb4fb2f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, кубань, вениамин кондратьев, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, славянск
На Кубани дроны атаковали жилые дома

В Краснодарском крае после атаки дронов повреждены три жилых дома и сгорел автомобиль

07:54 12.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Жилые дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
В ночь на субботы силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов, всего же над Россией сбили 47 беспилотников, сообщали в Минобороны.
По его данным, под вражеским огнем ночью оказались Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск.
"В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь оперативно ликвидировали", - сообщил глава края в Telegram.
Кондратьев подчеркнул, что пострадавших в результате атак нет. Все инфраструктурные объекты региона работают штатно.
Поврежденное имущество жителям помогут восстановить главы муниципалитетов.
В пятницу в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионе
Крупный пожар на Кубани потушили
Массированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известно
 
Краснодарский крайКубаньВениамин КондратьевПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовостиСлавянск
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:32Нефтебаза в ЛНР загорелась после атаки
09:08Курорты Азовского моря сделают круглогодичными
08:45Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов
08:22В России мало фильмов и спектаклей об СВО: почему и как это исправить
08:12Дрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области
07:54На Кубани дроны атаковали жилые дома
07:34Над Азовским морем сбили 16 беспилотников
07:01В Крыму из-за ОРВИ закрывают школы и детские сады
00:01Грозы и град: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 12 октября
23:40В Ингушетии напали на автомобиль МВД – есть погибшие
22:55Главное за день: 11 октября
22:24Главные новости Крыма: 11 октября
21:54"Уже привыкли к обстрелам": как живут люди в прифронтовой Васильевке
21:21Лев Шер-Хан из Крыма улетает в Китай
20:42Ранены девять мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область
20:11Белоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей"
19:58В Бахчисарайском районе простились с героем СВО
19:27Первый духовно-просветительский центр создадут в Новом Херсонесе
19:01Василий Ливанов пришел в сознание
Лента новостейМолния