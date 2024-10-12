https://crimea.ria.ru/20241012/na-kubani-drony-atakovali-zhilye-doma-1141029416.html
На Кубани дроны атаковали жилые дома
На Кубани дроны атаковали жилые дома - РИА Новости Крым, 12.10.2024
На Кубани дроны атаковали жилые дома
Жилые дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T07:54
2024-10-12T07:54
2024-10-12T07:54
краснодарский край
кубань
вениамин кондратьев
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
славянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050762_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_57748cb05391b62519b32e9f9e1869eb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Жилые дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.В ночь на субботы силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов, всего же над Россией сбили 47 беспилотников, сообщали в Минобороны.По его данным, под вражеским огнем ночью оказались Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск. Кондратьев подчеркнул, что пострадавших в результате атак нет. Все инфраструктурные объекты региона работают штатно. Поврежденное имущество жителям помогут восстановить главы муниципалитетов.В пятницу в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионеКрупный пожар на Кубани потушилиМассированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известно
краснодарский край
кубань
славянск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050762_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2817bb14baca5d962caf5f5b7eb4fb2f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, вениамин кондратьев, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, славянск
На Кубани дроны атаковали жилые дома
В Краснодарском крае после атаки дронов повреждены три жилых дома и сгорел автомобиль