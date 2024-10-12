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На Кубани дроны атаковали жилые дома

На Кубани дроны атаковали жилые дома - РИА Новости Крым, 12.10.2024

На Кубани дроны атаковали жилые дома

Жилые дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T07:54

2024-10-12T07:54

2024-10-12T07:54

краснодарский край

кубань

вениамин кондратьев

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

славянск

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Жилые дома повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.В ночь на субботы силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов, всего же над Россией сбили 47 беспилотников, сообщали в Минобороны.По его данным, под вражеским огнем ночью оказались Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск. Кондратьев подчеркнул, что пострадавших в результате атак нет. Все инфраструктурные объекты региона работают штатно. Поврежденное имущество жителям помогут восстановить главы муниципалитетов.В пятницу в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионеКрупный пожар на Кубани потушилиМассированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известно

краснодарский край

кубань

славянск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, вениамин кондратьев, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, славянск