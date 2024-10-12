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Над Азовским морем сбили 16 беспилотников
Над Азовским морем сбили 16 беспилотников - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Над Азовским морем сбили 16 беспилотников
Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников. В течение ночи над территорией России сбили 47 беспилотников,... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T07:34
2024-10-12T07:34
2024-10-12T07:47
пво
беспилотник (бпла, дрон)
азовское море
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краснодарский край
новости
безопасность
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников. В течение ночи над территорией России сбили 47 беспилотников, сообщили в Минобороны.Дроны уничтожили над Азовским морем, враг также попытался нанести удары по Краснодарскому краю, приграничью.Накануне в Ростовской области системы радиоэлектронной борьбы отразили атаку с воздуха. В области нейтрализовали четыре БПЛА неизвестного типа, сообщал губернатор Василий Голубев. А в районе водохранилища в Краснодаре были обнаружены обломки летательного аппарата. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбыВражеский дрон сбит над Орловской областью13 беспилотников уничтожены над Азовским морем
азовское море
кубань
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пво, беспилотник (бпла, дрон), азовское море, кубань, краснодарский край, новости, безопасность, министерство обороны рф
Над Азовским морем сбили 16 беспилотников
47 беспилотников уничтожены над Азовским морем и и еще тремя регионами России
07:34 12.10.2024 (обновлено: 07:47 12.10.2024)