https://crimea.ria.ru/20241012/nad-azovskim-morem-sbili-16-bespilotnikov-1141029229.html

Над Азовским морем сбили 16 беспилотников

Над Азовским морем сбили 16 беспилотников - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Над Азовским морем сбили 16 беспилотников

Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников. В течение ночи над территорией России сбили 47 беспилотников,... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T07:34

2024-10-12T07:34

2024-10-12T07:47

пво

беспилотник (бпла, дрон)

азовское море

кубань

краснодарский край

новости

безопасность

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников. В течение ночи над территорией России сбили 47 беспилотников, сообщили в Минобороны.Дроны уничтожили над Азовским морем, враг также попытался нанести удары по Краснодарскому краю, приграничью.Накануне в Ростовской области системы радиоэлектронной борьбы отразили атаку с воздуха. В области нейтрализовали четыре БПЛА неизвестного типа, сообщал губернатор Василий Голубев. А в районе водохранилища в Краснодаре были обнаружены обломки летательного аппарата. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбыВражеский дрон сбит над Орловской областью13 беспилотников уничтожены над Азовским морем

азовское море

кубань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), азовское море, кубань, краснодарский край, новости, безопасность, министерство обороны рф