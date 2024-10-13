https://crimea.ria.ru/20241013/kolichestvo-gostey-vorontsovskogo-dvortsa-vyroslo-na-20---s-chem-eto-svyazano-1141024936.html

Количество гостей Воронцовского дворца выросло на 20% - с чем это связано

Количество гостей Воронцовского дворца выросло на 20% - с чем это связано - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Количество гостей Воронцовского дворца выросло на 20% - с чем это связано

В туристическом сезоне 2024 года количество гостей на территории Воронцовского дворца выросло почти на 20%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T07:01

2024-10-13T07:01

2024-10-13T07:01

крым

воронцовский дворец

александр балинченко

новости крыма

отдых в крыму

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В туристическом сезоне 2024 года количество гостей на территории Воронцовского дворца выросло почти на 20%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.Такие цифры, по мнению директора, объясняются длинным бархатным сезоном с хорошей погодой. Во дворце надеются, что такая тенденция продлится до новогодних каникул и сохранится на следующий год.Кроме того, на увеличение количества туристов влияет и масштабная реконструкция центра Алупки, которая вызывает интерес у крымчан и гостей полуострова. Здания времен Алупкинского майората, пройдя сквозь времена реконструкции и строительства XX века, остались почти нетронутыми.Масштабная реконструкция должна вернуть Алупке исторический облик конца XIX – начала XX веков. Согласно проекту, в поселке убрали под землю всю электропроводку, отремонтировали инженерные сети, восстановили питьевой фонтан XIX века и установили фотозоны со стереоскопами, с помощью которых можно увидеть исторические кадры старой Алупки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворцеУ Воронцовского дворца обнаружили подземный ход В Алупке ограничат доступ в Милютинский парк

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, воронцовский дворец, александр балинченко, новости крыма, отдых в крыму, туризм в крыму