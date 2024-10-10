https://crimea.ria.ru/20241010/vorontsov-byl-by-dovolen-chto-sdelano-v-vorontsovskom-dvortse-1141000914.html

Воронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце

Воронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Воронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце

На территории Воронцовского дворца в Алупке завершен ремонт всех инженерных сетей и полностью заменена кровля. О ходе реставрации в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T21:56

2024-10-10T21:56

2024-10-10T21:56

воронцовский дворец

радио "спутник в крыму"

крым

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туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. На территории Воронцовского дворца в Алупке завершен ремонт всех инженерных сетей и полностью заменена кровля. О ходе реставрации в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.Сейчас завершается мощение придворцовой территории, рассказал Балинченко. Для этого избран камень габбро-диабаз – "материал, который выбрали бы сами Воронцовы", подчеркнул директор. Ученые изучали аналоги, выбранные для мощения английских замков того периода. В итоге этот вариант был одобрен и проектировщиками, и специалистами департамента охраны культурного наследия:"Конечно, в то время (в XIX веке – ред.) дворец посещало очень небольшое количество людей, а сейчас у нас на пике его посещает более 2 миллионов человек. То есть нагрузка совершенно иная, и дорожная сеть, и все тропинки на территории будут соответствовать нагрузке".Воронцовский дворец – единственный в мире английский замок из диабаза. Архитекторы не очень любят с ним связываться, поскольку он очень сложный в обработке, сказал Александр Балинченко. Этот камень в два раза прочнее гранита, но при этом может быть очень хрупким из-за кварцевых включений.Масштаб нынешних реставрационных работ на территории дворца сопоставим с масштабом строительства дворца, подчеркнул директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Реконструкция архитектурного комплекса должна завершиться к декабрю 2025 года. При этом экскурсионный объект не закрыт для посещения и продолжает свою работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Под сенью воронцовского платана" - во дворцах Крыма зазвучит музыкаФонтаны и брусчатка из Карелии: что сделано в Воронцовском дворцеЦентр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкцию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронцовский дворец, крым, новости крыма, алупка, александр балинченко, реконструкция, туризм в крыму