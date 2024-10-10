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Воронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце
Воронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Воронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце
На территории Воронцовского дворца в Алупке завершен ремонт всех инженерных сетей и полностью заменена кровля. О ходе реставрации в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T21:56
2024-10-10T21:56
2024-10-10T21:56
воронцовский дворец
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александр балинченко
реконструкция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. На территории Воронцовского дворца в Алупке завершен ремонт всех инженерных сетей и полностью заменена кровля. О ходе реставрации в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.Сейчас завершается мощение придворцовой территории, рассказал Балинченко. Для этого избран камень габбро-диабаз – "материал, который выбрали бы сами Воронцовы", подчеркнул директор. Ученые изучали аналоги, выбранные для мощения английских замков того периода. В итоге этот вариант был одобрен и проектировщиками, и специалистами департамента охраны культурного наследия:"Конечно, в то время (в XIX веке – ред.) дворец посещало очень небольшое количество людей, а сейчас у нас на пике его посещает более 2 миллионов человек. То есть нагрузка совершенно иная, и дорожная сеть, и все тропинки на территории будут соответствовать нагрузке".Воронцовский дворец – единственный в мире английский замок из диабаза. Архитекторы не очень любят с ним связываться, поскольку он очень сложный в обработке, сказал Александр Балинченко. Этот камень в два раза прочнее гранита, но при этом может быть очень хрупким из-за кварцевых включений.Масштаб нынешних реставрационных работ на территории дворца сопоставим с масштабом строительства дворца, подчеркнул директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Реконструкция архитектурного комплекса должна завершиться к декабрю 2025 года. При этом экскурсионный объект не закрыт для посещения и продолжает свою работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Под сенью воронцовского платана" - во дворцах Крыма зазвучит музыкаФонтаны и брусчатка из Карелии: что сделано в Воронцовском дворцеЦентр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкцию
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воронцовский дворец, крым, новости крыма, алупка, александр балинченко, реконструкция, туризм в крыму
Воронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце
В Крыму закончили ремонт инженерных сетей Воронцовского дворца
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым.
На территории Воронцовского дворца в Алупке завершен ремонт всех инженерных сетей и полностью заменена кровля. О ходе реставрации в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.
"Заменена на медную кровля Воронцовского дворца, закончен ремонт инженерных сетей – и водопроводной, и пожарной, и канализационной, и водоотводящей. Это очень важно, так как дворец расположен на склоне. И, конечно, водоотведение – это профилактика оползневых процессов", – говорит он.
Сейчас завершается мощение придворцовой территории, рассказал Балинченко. Для этого избран камень габбро-диабаз – "материал, который выбрали бы сами Воронцовы", подчеркнул директор. Ученые изучали аналоги, выбранные для мощения английских замков того периода. В итоге этот вариант был одобрен и проектировщиками, и специалистами департамента охраны культурного наследия:
"Конечно, в то время (в XIX веке – ред.) дворец посещало очень небольшое количество людей, а сейчас у нас на пике его посещает более 2 миллионов человек. То есть нагрузка совершенно иная, и дорожная сеть, и все тропинки на территории будут соответствовать нагрузке".
Воронцовский дворец – единственный в мире английский замок из диабаза. Архитекторы не очень любят с ним связываться, поскольку он очень сложный в обработке, сказал Александр Балинченко. Этот камень в два раза прочнее гранита, но при этом может быть очень хрупким из-за кварцевых включений.
"Как бы ни был грамотно, как настоящее произведение искусства, спланирован и создан дворец и парк, все-таки это инженерные сооружения, которые требуют и ухода, и капитальных ремонтов", – говорит Александр Балинченко.
Масштаб нынешних реставрационных работ на территории дворца сопоставим с масштабом строительства дворца, подчеркнул директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Реконструкция архитектурного комплекса должна завершиться к декабрю 2025 года.
При этом экскурсионный объект не закрыт для посещения и продолжает свою работу.
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