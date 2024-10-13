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Два поезда столкнулись – вагоны с пассажирами упали в воду в Египте
Два поезда столкнулись – вагоны с пассажирами упали в воду в Египте - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Два поезда столкнулись – вагоны с пассажирами упали в воду в Египте
По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух поездов в провинции Эль-Минья в Египте, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T14:57
2024-10-13T14:57
2024-10-13T14:58
египет
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух поездов в провинции Эль-Минья в Египте, сообщило министерство здравоохранения страны.В воскресенье утром в провинции Эль-Минья в центральной части Египта локомотив столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Асуана в Каир, в результате чего два вагона последнего упали в воду.В заявлении отмечается, что 19 пострадавших были выписаны после получения медицинской помощи, другие пока находятся в больнице Эль-Миньи.Издание Al Masry Al Youm сообщает со ссылкой на источники, что среди пострадавших были трое иностранок - гражданки Малайзии и Колумбии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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египет, происшествия, в мире, железная дорога, новости
Два поезда столкнулись – вагоны с пассажирами упали в воду в Египте
Один человек погиб при столкновении двух поездов в Египте – минздрав
14:57 13.10.2024 (обновлено: 14:58 13.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух поездов в провинции Эль-Минья в Египте, сообщило министерство здравоохранения страны.
В воскресенье утром в провинции Эль-Минья в центральной части Египта локомотив столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Асуана в Каир, в результате чего два вагона последнего упали в воду.
В заявлении отмечается, что 19 пострадавших были выписаны после получения медицинской помощи, другие пока находятся в больнице Эль-Миньи.
"Один погибший был доставлен в государственную больницу Эль-Миньи. Спасательные бригады продолжают работу на месте инцидента", - говорится в заявлении египетского минздрава.
Издание Al Masry Al Youm сообщает со ссылкой на источники, что среди пострадавших были трое иностранок - гражданки Малайзии и Колумбии.
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