https://crimea.ria.ru/20241013/dva-poezda-stolknulis--vagony-upali-v-vodu-v-egipte-1141049561.html

Два поезда столкнулись – вагоны с пассажирами упали в воду в Египте

Два поезда столкнулись – вагоны с пассажирами упали в воду в Египте - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Два поезда столкнулись – вагоны с пассажирами упали в воду в Египте

По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух поездов в провинции Эль-Минья в Египте, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T14:57

2024-10-13T14:57

2024-10-13T14:58

египет

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух поездов в провинции Эль-Минья в Египте, сообщило министерство здравоохранения страны.В воскресенье утром в провинции Эль-Минья в центральной части Египта локомотив столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Асуана в Каир, в результате чего два вагона последнего упали в воду.В заявлении отмечается, что 19 пострадавших были выписаны после получения медицинской помощи, другие пока находятся в больнице Эль-Миньи.Издание Al Masry Al Youm сообщает со ссылкой на источники, что среди пострадавших были трое иностранок - гражданки Малайзии и Колумбии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

египет

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, происшествия, в мире, железная дорога, новости